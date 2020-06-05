Joe Biden'den tepki çeken açıklama

ABD'de kasımdaki başkanlık seçiminde Demokrat Parti'nin adayı olmasına kesin gözüyle bakılan Joe Biden, George Floyd protestolarının gölgesinde, siyah destekçileriyle sohbet etti. Aktör Don Cheadle'ın moderatörlüğündeki sohbette, Barack Obama dönemimin Başkan Yardımcısı, ABD halkının yüzde 10-15'inin çok da iyi insanlar olmadığını söyledi.







Gaflarıyla tanınan Demokrat Parti'nin kıdemli siyasetçisi, ABD Başkanı'nın ırksal meselelerde ulusa olumlu örnek olmasının öneminden söz etti.





Donald Trump'ın Başkan olarak bunu yapmayacağına yemin ettiği halde 'ülkeyi böldüğünü' dile getiren Biden şöyle konuştu:





"Başkan'ın söylediği sözler önemlidir, dolayısıyla bir başkan sürekli olarak ortaya fırlayıp halkı bölüyorsa içimizdeki en kötünün dışarı çıkmasıyla karşılaşırsınız."





"YÜZDE 10-15'İ İYİ İNSANLAR DEĞİL"





"Bir ulus olarak olabileceğimizin en iyisinin bu mudur, böyle mi düşünüyorsunuz gerçekten? Bence insanların büyük çoğunluğu böyle düşünmüyor.""Oradaki insanların muhtemelen yüzde 10-15'i, çok da iyi insanlar değil, ama bu bizim kim olduğumuz değil. Büyük çoğunluğu doğru düzgün insanlar ve bizim de onlara seslenmemiz gerekiyor ve insanları birleştirmemiz, onları biraraya getirmemiz gerekiyor. Onları biraraya getirelim."Daha önce 2012'de Cumhuriyetçi başkan adayı Mitt Romney'nin seçmenlerin yüzde 47'sinin kendisini asla desteklemeyeceği, zira federal hükümete bağımlı olduklarını söylemesi, 2016'de Demokrat başkan adayı Hillary Clinton'ın Trump taraftarlarının zavallıların atıldığı sepete ait olduklarına dair açıklaması, seçmende ters tepmişti.Nitekim bu eğilimin üzerine atlayan ABD Başkanı'nın büyük oğlu Donald Trump Jr., Biden'a yanıt olarak tweet attı.





Babasının "Uykucu Joe" hitabını tekrarlayan oğul Trump "Uykucu @Joebiden, 30-50 milyon Amerikalıyı 'çok da iyi insanlar değiller' diye niteledi" diyerek şöyle devam etti:"Buna kimleri katıyor? Kiliseye gitmek isteyen Hıristiyanlar mı? Şirketlerini kurtarmak isteyen küçük işletme sahipleri mi? Çünkü içimden bir ses, toplulukları yakıp yıkan yağmacılardan söz etmediğini söylüyor."