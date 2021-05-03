Johnson & Johnson aşısının yan etkilerinin sebebi ortaya çıktı

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Centers for Disease Control and Prevention - CDC), yan etkilerin sebebinin aşının içeriği değil anksiyete olduğunu açıkladı.







ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, 7-9 Nisan arasında söz konusu yerlerde aşı vurulan 8 bin 624 kişinin 64'ünde anksiyeteyle ilişkili reaksiyon tespit edildiğini bildirdi.





Rapora göre bu kişilerin yüzde 56'sının baş dönmesi, yüzde 31'inin ise aşırı terlemeden mustarip olduğu belirtildi. Bu semptomları yüzde 27'yle bayılma, yüzde 25'le mide bulantısı ve yüzde 16'yla düşük tansiyon takip etti.





Etkilenenlerin yüzde 61'inin kadınlardan oluştuğu, yaklaşık yüzde 20'sinin geçmişte de aşı yaptırdıktan sonra benzer bir olay yaşadığı belirlendi.





Pandeminin getirdiği stresin ve aşı olan bir kişinin hastalandığını görmenin ya da medyada okumanın da anksiyeteyle ilişkili reaksiyona neden olabileceği ifade edildi.