Samanyolu Haber /Sağlık / Johnson & Johnson aşısının yan etkilerinin sebebi ortaya çıktı /03 Mayıs 2021 10:25

Johnson & Johnson aşısının yan etkilerinin sebebi ortaya çıktı

ABD'de Johnson & Johnson'ın aşısını yaptıran kişilerde görülen mide bulantısı, aşırı terleme ve bayılma gibi yan etkilerin sebebi belli oldu.

SHABER3.COM

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Centers for Disease Control and Prevention - CDC), yan etkilerin sebebinin aşının içeriği değil anksiyete olduğunu açıkladı.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, 7-9 Nisan arasında söz konusu yerlerde aşı vurulan 8 bin 624 kişinin 64'ünde anksiyeteyle ilişkili reaksiyon tespit edildiğini bildirdi.

Rapora göre bu kişilerin yüzde 56'sının baş dönmesi, yüzde 31'inin ise aşırı terlemeden mustarip olduğu belirtildi. Bu semptomları yüzde 27'yle bayılma, yüzde 25'le mide bulantısı ve yüzde 16'yla düşük tansiyon takip etti.

Etkilenenlerin yüzde 61'inin kadınlardan oluştuğu, yaklaşık yüzde 20'sinin geçmişte de aşı yaptırdıktan sonra benzer bir olay yaşadığı belirlendi.

Pandeminin getirdiği stresin ve aşı olan bir kişinin hastalandığını görmenin ya da medyada okumanın da anksiyeteyle ilişkili reaksiyona neden olabileceği ifade edildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Johnson & Johnson aşısının yan etkilerinin sebebi ortaya... Sonraki Haber >>

İtikaf için camide toplanan Furkan Vakfı üyelerine biber gazlı müdahale

İtikaf için camide toplanan Furkan Vakfı üyelerine biber gazlı müdahale

"Kayıplar ülkesi"

Taksim'e yürümek isteyen gruplar gözaltına alındı

Taksim'e yürümek isteyen gruplar gözaltına alındı

Biden'ın maske ile imtihanı

Biden'ın maske ile imtihanı

Trabzonlu esnaftan AKP'ye mesaj

Trabzonlu esnaftan AKP'ye mesaj

Asansöre at bindirmeye çalışan 2 kişiye gözaltı

Asansöre at bindirmeye çalışan 2 kişiye gözaltı

İş makinesi yamaçtan aşağı yuvarlandı!

İş makinesi yamaçtan aşağı yuvarlandı!

Hatalı sollama felaket getirdi

Hatalı sollama felaket getirdi

Ocak'ta Nisan demişti, Şimdi de Eylül-Ekim diyor

Ocak'ta Nisan demişti, Şimdi de Eylül-Ekim diyor

Ankara’da 1 Mayıs açıklamasına sert müdahale

Ankara’da 1 Mayıs açıklamasına sert müdahale
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:56:33