Samanyolu Haber /Gündem / JPMorgan: Enflasyonda daha kötü günler geliyor! /05 Temmuz 2022 14:11

JPMorgan: Enflasyonda daha kötü günler geliyor!

JPMorgan, Türkiye’de enflasyona neden olan faktörlerde bir değişiklik olmadığını, bu nedenle fiyat dinamiklerinin kötüleşmeye devam ettiğini vurguladı ve 2022 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 49.5’ten yüzde 63.1’e yükseltti.

SHABER3.COM

JPMorgan dün yüzde 78,62 seviyesinde açıklanan Haziran ayı enflasyon verisinin ardından bir rapor yayımladı.

Kurum, “Para politikası hareketsiz kalmaya devam ederken, seçimlerin zamanlaması ve sonucu kısa vadeli enflasyon görünümü için belirleyici olacak” değerlendirmesini yaptı.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre; kurum aynı zamanda risklerin yukarı yönlü olduğuna işaret ederek, 2022 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 49.5’ten yüzde 63.1’e, 2023 tahminini de yüzde 19’dan yüzde 22.5’e yükseltti.

LİRADAKİ ZAYIFLAMANIN ENFLASYONU BOZACAĞINA İŞARET EDİLDİ
“Talep ve maliyet kaynaklı enflasyonist baskılar güçlü olmaya ve merkez bankası kredibilitesi zayıflamaya devam ederken, TCMB’nin politika duruşunu normalleştirmek için acelesi yok” denilen raporda, “Bu ortamda, döviz korumalı lira mevduat programı ile en azından kısmen güvence altına alınan ve muhtemelen güçlü turizm gelirleriyle desteklenecek olan lira istikrarı, kısa vadede enflasyonist baskıları dizginlemenin ana aracı olacaktır” ifadeleri yer aldı.

JPMorgan liradaki ilave bir zayıflamanın enflasyon görünümünü daha da bozacağına işaret etti.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber JPMorgan: Enflasyonda daha kötü günler geliyor! Sonraki Haber >>

ABD’de Bağımsızlık Günü kutlamasına silahlı saldırı

ABD’de Bağımsızlık Günü kutlamasına silahlı saldırı

Yeni anket: AKP artık birinci parti değil

Yeni anket: AKP artık birinci parti değil

Le Monde 'geri itmeler' ve ‘köle mültecileri'n belgeselini yayınladı

Le Monde 'geri itmeler' ve ‘köle mültecileri'n belgeselini yayınladı

14 yaşındaki çocuğun ekonomik kriz açıklaması viral oldu

14 yaşındaki çocuğun ekonomik kriz açıklaması viral oldu

[Harun Tokak] Özgürlük Ateşi

[Harun Tokak] Özgürlük Ateşi

Haliç Köprüsü'nde korkutan metrobüs yangını

Haliç Köprüsü'nde korkutan metrobüs yangını

İşte Artvin' deki korkunç heyelan anı

İşte Artvin' deki korkunç heyelan anı

Erdoğan’dan çarkın sebebini soran yabancı gazeteciye: Dün dündür…

Erdoğan’dan çarkın sebebini soran yabancı gazeteciye: Dün dündür…

Melih Gökçek'ten tarihi JELİBON gafı

Melih Gökçek'ten tarihi JELİBON gafı

Öldüresiye dövülen doktor, diplomasını yırtıp mesleğini braktı

Öldüresiye dövülen doktor, diplomasını yırtıp mesleğini braktı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:21:01