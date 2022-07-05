Samanyolu Haber /Gündem / Halkın yüzde 69'u TÜİK'in enflasyon rakamına inanmıyor /05 Temmuz 2022 14:14

Halkın yüzde 69'u TÜİK'in enflasyon rakamına inanmıyor

MetroPOLL Araştırma'nın anketine göre, TÜİK'in açıkladığı resmi enflasyon rakamına inananların oranı yüzde 23,9'da kalırken, halkın yüzde 69'u ekonomistlerin oluşturduğu ENAG rakamlarına güveniyor.

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MetroPOLL Araştırma, haziran ayına ilişkin 'Türkiye'nin Nabzı' anketinin enflasyon verilerini yayınladı. Ankette çalışmasında seçmenlere "TÜİK mi ENAG mı doğru rakamı veriyor? Son bir yıllık enflasyon sizce ne kadar?" sorusu yöneltildi.

Katılımcılara, "Sizce enflasyon düşüyor mu, yükseliyor mu?" sorusu yöneltildi. Anket sonucuna göre seçmenin yüzde 84'ü enflasyonun yükseldiğini düşünüyor.

Anket sonucuna göre AKP seçmenin yüzde 68,2'si, MHP'nin yüzde 92,4'ü enflasyon "yükseliyor" dedi.



Enflasyon Araştırma Grubu'nun (ENAG), haziran ayı enflasyon verilerine göre yıllık enflasyon yüzde 175.55 oldu. Haziran ayındaki tüketici fiyat endeksi ise yüzde 8.31 arttı. 

TÜİK'e göre, TÜFE'de 2022 yılı haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 4.95, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 42,35, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 78.62 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 44.54 artış gerçekleşti.
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