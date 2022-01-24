Samanyolu Haber /Gündem / Kabaş’ı tutuklayan hakimin ardından tutuklatan savcının da ataması usulsüz çıktı /24 Ocak 2022 19:42

Kabaş’ı tutuklayan hakimin ardından tutuklatan savcının da ataması usulsüz çıktı

Gazeteci Sedef Kabaş'ı tutuklatan savcının mesleğinde henüz 1 yılı doldurmadığı, 6 gün içerisinde Osmaniye'den İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yönetmeliklere aykırı şekilde atandığı ortaya çıktı.

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Gazeteci Sedef Kabaş, 14 Ocak’ta, TELE1 yayınında, sarf ettiği sözler nedeniyle gece 02.00’da gözaltına alındı ve ertesi gün “Cumhurbaşkanına hakaret” iddiasıyla tutuklandı. Kabaş’ı tutuklatan savcı T.K.U.’nun Hâkimler Ve Cumhuriyet Savcıları Hakkında Uygulanacak Atama Ve Nakil Yönetmeliği’ne aykırı şekilde 6 gün içinde Osmaniye’den İstanbul’a atandığı ortaya çıktı.

30 EYLÜL’DE OSMANİYE’YE 6 GÜN SONRA İSTANBUL’A TAYİN

Cumhuriyet’in aktardığına göre Kabaş’ı geceyarısı gözaltına aldıran savcı T.K.U ile ilgili dikkat çeken bilgiler ortaya çıktı. Kabaş hakkında soruşturmayı başlatan, gözaltı kararı çıkaran ve ifadesini aldırıp tutuklamaya sevk eden savcı T.K.U., 2018 yılında hukuk fakültesinden mezun oldu.

2018-2019 yılları arasında avukatlık stajı yapan T.K.U., ardından hakimlik savcılık sınavına girdi. T.K.U. daha sonra savcılık stajına başladı. Stajını bitiren T.K.U., Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) 30 Eylül 2021 kararı ile Osmaniye’ye atandı. Ardından HSK, 6 Ekim 2021 tarihinde Adli Yargı Kararnamesi’ni açıkladı. Kararnamede, T.K.U.’nun İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na atandığı görüldü. Yani T.K.U. 6 gün içerisinde Osmaniye’den İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na atandı.

ATAMADA YÖNETMELİK ÇİĞNENMİŞ

Öte yandan, Hâkimler Ve Cumhuriyet Savcıları Hakkında Uygulanacak Atama Ve Nakil Yönetmeliği’ne bakıldığında Osmaniye 2. bölgede yer alıyor. Yani 2.bölgeye atanan cumhuriyet savcısının 2.bölgede 5 yıl görev süresini doldurması gerekiyor. Ayrıca Atama Esasları’nda yer alan 4. maddede, “Bu Yönetmelikteki istisnalar dışında en az hizmet süresini doldurmayan hâkim ve Cumhuriyet savcıları atanmalarını istemeyecekleri gibi; re’sen de atanamazlar” ifadeleri yer alıyor. 5. maddede ise “Birinci sınıfa ayrılmamış olanlar, bu yönetmelikte gösterilen istisnalar dışında birinci bölgeye atanamazlar” deniyor.

Diğer yandan tutuklamaya imza atan hakimin Sulh Ceza Hakimliği'ne getirilmesinin de usulsüz şekilde yapıldığı ve hakimin gerekli süreyi doldurmadağı ortaya çıkmıştı. 
 
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