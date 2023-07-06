Kaçak yapıyı yıkmaya gelen İBB ekiplerine silahlı ve bıçaklı saldırı

TR724'te yer alan habere göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Beylikdüzü ve Büyükçekmece ilçe sınırlarında yer alan Gürpınar Sahilindeki kamu arazisinde yıllardır süren işgale son vermek için sabah saatlerinde hareketi geçti. İBB ekipleri, yıkım öncesi Büyükçekmece Emniyet Müdürlüğü’nü de bilgilendirdi.



Kaçak yapıldığı belirlenen spor tesisinin yıkım için bölgeye giden ekipler, yaklaşık 15 kişiden oluşan grubun sözlü ve fiziki saldırısına uğradı. İş makinelerinin önüne sanayi tipi tüpler koyan saldırganlar kepçelerin üstüne çıkarak gaz bombası, bıçak ve silahlarla yıkımı durdurmaya çalıştı.



GAZ BOMBASI İBB PERSONELİNİN GÖĞSÜNE İSABET ETTİ



Saldırganlar, küfür, hakaret ve tehditler savurarak havaya ateş açtı. Grubun pitbull cinsi köpeği de ekiplerin üzerine saldı. Bir polis memuru yaralandı. Saldırganlar bir İBB görevlisini de bıçakladı. Saldırganlar tarafından atılan gaz bombası da başka bir İBB personelinin göğsüne isabet etti. İki İBB çalışanı ve polis memuru hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaçak yapı saldırılara rağmen yıkıldı.



YARGI KARARI KESİNLEŞMİŞTİ



İstanbul Valiliği 2020 yılında aldığı kararla spor tesisinin bulunduğu alanın İstanbul Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü’ne 2 yıl süre ile ön tahsis işlemini gerçekleştirmişti. İBB yönetimi 5216 sayılı Büyükşehir Kanunu gereği spor tesisinin kendi yetki alanında olması nedeniyle yargı sürecini başlatmıştı. İstanbul bölge İdare Mahkemesi tarafından 2021’de ön tahsis işleminin iptaline karar verilmişti. İstanbul Valiliği kararı istinafa taşımıştı. Mahkeme talebi reddetmiş ve kararın 24 Ekim 2022’de valiliğe tebliğ edilmesiyle yargı kararı kesinleşmişti.