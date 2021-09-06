Kaddafi'nin oğlu Saadi Kaddafi'nin Türkiye'ye geldiği ortaya çıktı

Libya'nın eski lideri Muammer Kaddafi'nin tutuklu oğlu Saadi Kaddafi, özel uçakla İstanbul'a geldi.
Libya'da serbest bırakılan Saadi Kaddafi'yi taşıyan özel uçak, gece saatlerinde İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. 2011'de çıkan ayaklanma sırasında Nijer'e giden Kaddafi, 2014'te Libya'ya iade edildi ve o zamandan beri Trablus'ta hapis hayatı yaşıyordu.
48 yaşındaki Sadi Kaddafi ve Muammer Kaddafi'nin özel kalem müdürlüğünü yapan Ahmed Ramazan'ın Trablus'ta tutuklu bulundukları hapishaneden serbest bırakıldığını belirtti. Kaynaklar, Sadi'nin, Libya Başsavcılığının kararı ve Başbakan Abdulhamid Dibeybe'nin onayı ile serbest bırakıldığını aktardı.
Sadi'nin özel uçakla Türkiye'ye hareket etmek üzere ülkeden ayrıldığı belirtilmişti.