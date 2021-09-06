Samanyolu Haber /Gündem / Kaddafi'nin oğlu Saadi Kaddafi'nin Türkiye'ye geldiği ortaya çıktı /06 Eylül 2021 13:27

Kaddafi'nin oğlu Saadi Kaddafi'nin Türkiye'ye geldiği ortaya çıktı

Libya'da çıkan ayaklanmaların ardından 2011'de Nijer'e giden Saadi Kaddafi, dün serbest bırakılmasının ardından Türkiye'ye hareket etmişti. Oğul Kaddafi'nin uçağı İstanbul'a indi.

SHABER3.COM

Libya'nın eski lideri Muammer Kaddafi'nin tutuklu oğlu Saadi Kaddafi, özel uçakla İstanbul'a geldi.

Libya'da serbest bırakılan Saadi Kaddafi'yi taşıyan özel uçak, gece saatlerinde İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. 2011'de çıkan ayaklanma sırasında Nijer'e giden Kaddafi, 2014'te Libya'ya iade edildi ve o zamandan beri Trablus'ta hapis hayatı yaşıyordu.

48 yaşındaki Sadi Kaddafi  ve Muammer Kaddafi'nin özel kalem müdürlüğünü yapan Ahmed Ramazan'ın Trablus'ta tutuklu bulundukları hapishaneden serbest bırakıldığını belirtti. Kaynaklar, Sadi'nin, Libya Başsavcılığının kararı ve Başbakan Abdulhamid Dibeybe'nin onayı ile serbest bırakıldığını aktardı.

Sadi'nin özel uçakla Türkiye'ye hareket etmek üzere ülkeden ayrıldığı belirtilmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kaddafi'nin oğlu Saadi Kaddafi'nin Türkiye'ye geldiği... Sonraki Haber >>

Taliban Pençşir'e bayrağını dikti

Taliban Pençşir'e bayrağını dikti

Dev maçta büyük kaos

Dev maçta büyük kaos

Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları havai fişek gösterisi ile sona erdi

Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları havai fişek gösterisi ile sona erdi

Gine'de darbe girişimi

Gine'de darbe girişimi

Çocuğun kafasına vurması normal bir ruh halini işaret etmiyor

Çocuğun kafasına vurması normal bir ruh halini işaret etmiyor

İşte yük treninin minibüse çarpma anı

İşte yük treninin minibüse çarpma anı

Erdoğan, Rize’de protesto edildi

Erdoğan, Rize’de protesto edildi

YANGIN VAR!

YANGIN VAR!

Rüzgar türbininin kanadını taşıyan TIR’a yük treni çarptı

Rüzgar türbininin kanadını taşıyan TIR’a yük treni çarptı

İşte Virgin Galactic'in ilk resmi uçuşu

İşte Virgin Galactic'in ilk resmi uçuşu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:42:51