Kadıköy'de 26 yıl sonra bir ilk yaşandı

Kadıköy’de oynanan son 26 lig maçında rakibine karşı 14 galibiyet ve 12 beraberlik alan sarı-lacivertli takım, 23 Ağustos 1997’de 3-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından rakibine ilk kez yenildi. Fenerbahçe aynı zamanda 26 maç sonra bir lig maçında rakibinden 3 gol yedi.
AVCI YÖNETİMİNDE İLK KEZ GOL YEDİ
Nenad Bjelica’nın ardından Trabzonspor’a tekrar dönen Abdullah Avcı, ligde üçüncü maçında Fenerbahçe’ye konuk oldu. Bordo-mavili takım, Avcı yönetimindeki ilk maçında Corendon Alanyaspor’u 1-0 mağlup ederken VavaCars Fatih Karagümrük deplasmanından 0-0’lık beraberlikle ayrılıp 2 maçta kalesini gole kapatmıştı. Trabzonspor, Avcı yönetimindeki üçüncü maçında Fenerbahçe karşısında 3-2 kazanırken ilk kez gol yedi.