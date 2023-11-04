Samanyolu Haber /Spor / Kadıköy'de 26 yıl sonra bir ilk yaşandı /04 Kasım 2023 22:01

Kadıköy'de 26 yıl sonra bir ilk yaşandı

Bu sezon ilk kez yenilen Fenerbahçe, ligde liderlik koltuğunu Galatasaray'a kaptırdığı maçta Trabzonspor'a 26 yıl sonra iç sahada mağlup oldu.

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Süper Lig’in 11. haftasında evinde Trabzonspor’a kaybeden Fenerbahçe, rakibine ligde 26 maç aradan sonra evinde yenilmiş oldu.

Kadıköy’de oynanan son 26 lig maçında rakibine karşı 14 galibiyet ve 12 beraberlik alan sarı-lacivertli takım, 23 Ağustos 1997’de 3-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından rakibine ilk kez yenildi. Fenerbahçe aynı zamanda 26 maç sonra bir lig maçında rakibinden 3 gol yedi.

AVCI YÖNETİMİNDE İLK KEZ GOL YEDİ

Nenad Bjelica’nın ardından Trabzonspor’a tekrar dönen Abdullah Avcı, ligde üçüncü maçında Fenerbahçe’ye konuk oldu. Bordo-mavili takım, Avcı yönetimindeki ilk maçında Corendon Alanyaspor’u 1-0 mağlup ederken VavaCars Fatih Karagümrük deplasmanından 0-0’lık beraberlikle ayrılıp 2 maçta kalesini gole kapatmıştı. Trabzonspor, Avcı yönetimindeki üçüncü maçında Fenerbahçe karşısında 3-2 kazanırken ilk kez gol yedi.
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