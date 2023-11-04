AB Komisyonu Başkanı von der Leyen ilerleme raporu öncesi Kiev'de

Euronews'te yer alan habere göre Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne üyelik sürecindeki ilerleme raporu açıklanmadan önce Kiev'i ziyaret etti.



Von der Leyen, sosyal medya hesabından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile tren istasyonunda çekilmiş fotoğrafını yayınlayarak, "Savaş zamanındaki altıncı ziyaretim için Kiev'e dönmek güzel," yorumunu yaptı.



Komisyon başkanı "Ukrayna'nın AB'ye katılım sürecini, AB'nin Ukrayna'yı modern, müreffeh bir demokrasi olarak yeniden inşa etmek için sağladığı mali desteği ve Rusya'ya saldırgan savaşının bedelini nasıl ödetmeye devam edeceğimizi tartışmak için buradayım," ifadelerini kullandı.



Çarşamba günü açıklanacak ilerleme raporunun, Ukrayna'nın aralık ayında başlatılacak katılım müzakerelerinin önünü açmak için çeşitli ekonomik, hukuki ve diğer kriterleri yerine getirmede ne kadar ilerleme kaydettiğini ayrıntılarıyla anlatması bekleniyor.



Rusya'nın Şubat 2022'de başlayan işgalinden günler sonra Avrupa Birliği'ne katılmak için başvuran Ukrayna, ticaret bloğuna katılmayı birinci öncelik olarak görüyor.



AB'nin 27 üyesinin liderleri, Kiev'in katılım müzakerelerine başlamasına izin verilip verilmeyeceğine karar vermek üzere aralık ayında yapılacak bir zirvede buluşacak. Üyelik kararının bloğun tüm üyelerinin onaylamasıyla yani oybirliğiyle alınması gerekiyor.



Ukrayna'nın üyelik umudu, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un bloğun Ukrayna'nın başvurusunu gelecek ay ilerleteceğinden emin olduğunu söylemesiyle arttı.



Genellikle yıllar alan üyelik görüşmeleri kapsamlı hukuki, siyasi ve ekonomik reformları içeriyor. Ukrayna'nın durumu, güneyde ve doğuda devam eden ve henüz sonu görünmeyen savaş nedeniyle daha da zorlaşıyor.