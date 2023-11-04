Deprem uzmanı Ercan uyardı: Deprem tarihi ve büyüklüğünü açıkladı

Sözcü'den Latif Sansür'ün haberine göre Deprem Çalıştayı için Van'da bulunan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Van'da yaptığı çalışmalar ve ortaya çıkan yeni bulguları SÖZCÜ ile paylaştı. Kuzey Anadolu kırığının Van kanadında kırılmanın 3 ile 4.5 milyon yıl öncesinden başladığını söyleyen Ercan, “Van ilinde 2035 ile 2050 arasında M5,5 ile M7,3 arasında yıkıcı deprem bekliyorum. En fazla 5 katlı yapılar yıkılacak. Bunun için Van'ın yerinin değiştirilmesi gerekiyor” dedi.



“KUZEY ANADOLU KIRIĞI İRAN'A UZANIYOR”



Kuzey Anadolu Kırığı Bingöl Karlıova'da bitmediğini söyleyen Ercan, “Varto, Muş üzerinden Erciş, Muradiye, Doruktay, İran Hoy'a uzanıyor. Murat ırmağında 88 kilometre sağ atım yapıyor. Erzincan'da atım 65 kilometre. Van kanadı daha yaşlı. Kırılma 3-4,5 milyon yıl önce doğudan başlamış. Bu bölgede 2035 ile 2050 arasında M5,5 ile M7,3 arasında yıkıcı deprem bekliyorum. Deprem Erciş'te olursa 7 ile 7.4, Van merkezde olursa 5.5 ile 6.4 arasında olacak” bilgisini paylaştı.



“TOKİ KONUTLARIN KİMSE GİTMEK İSTEMİYOR”



Van'da TOKİ konutlarının olduğu yerlerin oldukça sağlam olduğunu ancak spor, eğitim, sinema, alışveriş gibi sosyal tesisler olmadığı için halkın buraya yburaya gitmek istemediğini söyleyen deprem uzmanı Prof. Ercan, “Van'da ölçümler yaptık.Yer altı suları 2-7 metre arasında ve depremden çok etkileniyor. Buradaki titreşim spekturumu çok geniş. Bu demektir ki Van’da gelecekte yıkılacak olan yapılar en fazla 5 ve daha fazla katlılar olacak. Onun için Van'ın yerinin Erek veya Edremit'e doğru kaydırılması gerek” dedi.