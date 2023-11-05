CHP’de genel başkan seçimi ikinci tura kaldı

CHP'nin Ankara Spor Salonu'nda devam eden 38. Olağan Kurultayı'nda saat 21.00'de başlayan oy verme işlemi saat 23.00'te tamamlandı.



Ayrı bir salonda gerçekleştirilen oy verme işleminde 1366 kurultay delegesi, 23 sandıkta tercihini yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'in yarıştığı seçimin ilk turunda salt çoğunluk şartı arandı.



SEÇİM İKİNCİ TURA KALDI



CHP kurultayında genel başkan seçimi ikinci tura kaldı. İlk tur seçimde Özgür Özel 682, Kemal Kılıçdaroğlu 664 oy aldı. İkinci tur oylama ise 00.15’te başlayıp 01.00’de bitecek.



ÖZEL VE KILIÇDAROĞLU OYLARINI KULLANDI



Genel başkan adayları Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu oylarını kullandı. Kılıçdaroğlu 1 numaralı sandıkta, Özel ise 3 numaralı sandıkta oy verdi.