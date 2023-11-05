Pentagon, Gazze üzerinde gözetleme amaçlı drone uçurduğunu kabul etti

Euronews'te yer alan habere göre Amerika Birleşik Devletleri ilk kez Gazze üzerinde gözetleme amaçlı silahsız dronelar uçurduğunu doğruladı.



Pentagon sözcüsü Tuğgeneral Pat Ryder, insansız hava araçlarının (İHA) "rehine kurtarma çabalarına destek amacıyla" çalıştığını söyledi.



Ryder "Bu İHA uçuşları Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği saldırının ardından başladı," ifadelerini kullandı.



Cuma günü yapılan açıklamada, "ABD, Gazze üzerinde silahsız İHA uçuşları yürütüyor ve aynı zamanda İsrailli ortağımıza rehineleri kurtarma çabaları üzerinde çalışırken destek olmak için tavsiye ve yardım sağlıyor." ifadesine yer verildi.



Onay, gazetecilerin halka açık bir uçuş takip sitesi olan Flightradar24'te Gazze çevresinde dolaşan, genellikle Amerikan özel kuvvetleri tarafından işletilen MQ-9 Reaper tipi İHAları tespit etmesinden sonra geldi.



Reaper dronları daha önce Afganistan'da hava saldırıları düzenlemek için konuşlandırılmıştı, ancak tek seferde havada 20 saatten fazla kalma yetenekleri nedeniyle öncelikle gözetleme uçağı olarak kullanılıyor.



İsmi açıklanmayan ABD askeri yetkilileri New York Times'a, insansız hava araçlarının Gazze ve çevresindeki İsrail askeri harekâtını koordine etmeye yardımcı olmadığını söyledi. Yetkililer gazeteye rehinelerin kurtarılmasıyla ilgili bilgilerin İsraillilere aktarıldığını belirtti.



Bunlar bölgede faaliyet gösteren tek uzaktan kumandalı Amerikan askeri araçları değil.



Perşembe günü ABD Donanması, Umman Denizi'nin uluslararası sularında insansız bir yüzey aracından (USV) gerçek mühimmat ateşlediğini duyurdu.



Donanma, yaptığı açıklamada, 23 Ekim'deki testin, Orta Doğu'daki bir USV'den savaş mühimmatının ilk kez ateşlenmesi olduğunu kaydetti.



Geçen ay ABD Donanması, Yemen'den İsrail'e doğru gidiyor gibi görünen çok sayıda insansız hava aracını ve roketi düşürdüğünü açıklamıştı.