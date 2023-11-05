Samanyolu Haber /Dünya / Hamas'tan kayıp rehine açıklaması /05 Kasım 2023 01:09

Hamas'tan kayıp rehine açıklaması

Hamas, İsrail’in abluka altındaki Gazze Şeridi’ne yönelik düzenlediği saldırılarda bazı rehinelerin “kaybolduğunu” açıkladı.

SHABER3.COM

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, İsrail'in saldırıları dolayısıyla 60’dan fazla rehinenin “kayıp” olduğunu duyurdu.

Ubeyde, saldırılar sonucu enkaz altında kalan 21 rehinenin cesedini bulduklarını söyledi.

Sözcü, “saldırılar dolayısıyla geri kalanlara büyük ihtimalle hiçbir zaman ulaşamayacaklarını” söyledi.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, en son olarak Gazze Şeridi’ndeki İsrailli rehine sayısının 240 olduğunu açıklamıştı.

İsrail, Gazze'de ateşkes çağrılarına rehinelerin serbest bırakılmasının ardından konuşulabileceğini ifade ediyor.

ÇATIŞMALARDA SON DURUM

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail’in “Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi’ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze’den düzenlenen saldırılarda 315'i asker 1400’den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre 31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 25'e yükselirken, Kassam Tugayları’nın elinde 240 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da da bir İsrail askeri öldü.

Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail’in saldırılarda 3 bin 900’ü çocuk, 2 bin 509'u kadın olmak üzere 9 bin 488 Filistinli öldürüldü, en az 24 bin kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 144 Filistinliyi öldürdü.
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