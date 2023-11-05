Samanyolu Haber /Gündem / KYK kız yurdunda öğrenciler asansörde mahsur kaldı /05 Kasım 2023 01:13

KYK kız yurdunda öğrenciler asansörde mahsur kaldı

Muş'ta KYK'ye bağlı Sultan Alparslan Kız KYK Yurdu'nda üç öğrenci asansörde mahsur kaldı. Üç öğrenci görevlilerce kurtarıldı, yurttaki öğrenciler durumu protesto etti.

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Gazete Duvar'da yer alan habere göre Muş'ta, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne (KYK) bağlı Sultan Alparslan Kız Yurdu'nda elektrik kaynaklı sorun nedeniyle kilitlenen asansörde 3 öğrenci mahsur kaldı.

Olay, saat 21.00 sıralarında KYK'ya bağlı Sultan Alparslan Kız Yurdu’nda meydana geldi. Kısa süreli elektrik kesintisi sebebiyle yurttaki asansör kilitlendi. Bu sırada asansörde mahsur kalan 3 öğrencinin çığlıkları üzerine görevliler harekete geçti. Yurtta görev yapan görevliler, asansörün kapılarını açarak öğrencileri çıkardı.

ÖĞRENCİLERDEN YURT ÖNÜNDE PROTESTO

Barınamıyoruz Hareketi sosyal medyadan yaptığı videolu paylaşımda, "Ülke çapında denetleme ve bakım için daha kaç öğrencinin ölmesini, yaralanmasını bekliyorsunuz? Artık yeter!" şeklinde açıklama yaptı.

Yurtta yaşanan asansör problemi nedeniyle öğrenciler, binanın önüne indi. Durumu protesto eden öğrenciler, 'Susma, sustukça sıra sana gelecek' sloganı attı.
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