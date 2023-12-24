Kadıköy'deki derbiden gol sesi çıkmadı

Süper Lig'in 18. haftasında oynanan dev derbide Fenerbahçe ile Galatasaray Kadıköy'de 0-0 berabere kaldı. Haftanın merakla beklenen mücadelesinde iki takım da tempolu oyuna rağmen pozisyon yaratmakta zorlandı.





Hakem Arda Kardeşler'in ilk kez yönettiği derbide fauller nedeniyle oyun çok fazla durdu ve seyir zevki düştü. 90 dakikada 45 faul kararı çıktı.





TEK İSABETLİ ŞUT 70'DE GELDİ

Maçın ilk ve tek isabetli şutu 70. dakikada Hakim Ziyech'ten geldi. Faslı yıldızın uzaktan şutu kaleci Livakovic'te kaldı.





İki takım da maçın sonucunu değiştirecek golü bir türlü bulamadı ve 1'e puana razı oldu.



