Samanyolu Haber /Spor / Kadıköy'deki derbiden gol sesi çıkmadı /24 Aralık 2023 22:51

Kadıköy'deki derbiden gol sesi çıkmadı

Kadıköy'deki derbide tatsız, tuzsuz ve golsüz bir mücadele ortaya çıktı. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın 0-0 berabere kaldığı maçta tek isabetli şut çıktı. Puanları paylaşan iki ezeli rakip 4 gün sonra Süper Kupa için Arabistan'da karşı karşıya gelecek.

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Süper Lig'in 18. haftasında oynanan dev derbide Fenerbahçe ile Galatasaray Kadıköy'de 0-0 berabere kaldı. Haftanın merakla beklenen mücadelesinde iki takım da tempolu oyuna rağmen pozisyon yaratmakta zorlandı. 

Hakem Arda Kardeşler'in ilk kez yönettiği derbide fauller nedeniyle oyun çok fazla durdu ve seyir zevki düştü. 90 dakikada 45 faul kararı çıktı.

TEK İSABETLİ ŞUT 70'DE GELDİ
Maçın ilk ve tek isabetli şutu 70. dakikada Hakim Ziyech'ten geldi. Faslı yıldızın uzaktan şutu kaleci Livakovic'te kaldı.

İki takım da maçın sonucunu değiştirecek golü bir türlü bulamadı ve 1'e puana razı oldu.

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