Rusya'da 5 milyon kişiye ülkeden çıkış yasağı

SAMANYOLUHABER.COM - MOSKOVA





Rusya Federal İcra Dairesi (FSSP), 5 milyona yakın Rusya vatandaşının borçları nedeniyle yurt dışına çıkmasını yasakladı.





Keredi borcundan dolayı yurt dışına çıkışı yasaklanan vatandaşların sayısı 2017'den beri artıyor. Bu rakam 2018’de 3 milyon iken 2020'de 4,1 milyona çıkmıştı. Yalnızca Moskova'da bu yılın 11 ayında seyahat kısıtlanmasına yönelik 742 bin karar çıkarıldı.





Ekim 2023'ten itibaren yurt dışına seyahat hakkının kısıtlanması yönündeki karar, vatandaş borcunu ödeyene kadar süresiz hale geldi.

Daha önce borç nedeniyle yurt dışına çıkış kısıtlaması altı ayda bir uzatılıyordu. Borçlu vatandaşalar, borçlarını ödedikten sonra mahkeme kararıyla yurt dışı yasaklarını kaldırtabiliyor.