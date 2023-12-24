Samanyolu Haber /Gündem / NYT: “Ukrayna ile müzakerelere hazırız” /24 Aralık 2023 15:40

NYT: “Ukrayna ile müzakerelere hazırız”

The New York Times’ın (NYT) ABD ve Rus kaynaklara dayandırdığı haberinde, Vlademir Putin’in aracılar vasıtasıyla ‘Ukrayna ile müzakerelere başlamaya hazır olduğunu duyurduğu iddia edildi.

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SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA

NYT’nin  Rus ve Batılı yetkililere dayandırdığı haberine göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, aracılar vasıtasıyla Ukrayna'da ateşkes müzakerelerine başlamaya hazır olduğunun sinyalini veriyor.

Gazetenin ismini açıklamadığı kaynaklarına göre, resmi söylemlere rağmen Vladimir Putin, Rusya'nın geçen sonbaharda ilhak ettiği bölgeleri elinde tutması şartıyla Ukrayna ile ateşkes yapmaya hazır olduğunun sinyalini veriyor. Gazetenin kaynakları, Eylül ayından bu yana ABD ve Rusya ile temas halinde olan üçüncü ülke hükümetleri de dahil olmak üzere çeşitli iletişim kanalları aracılığıyla bu tür sinyaller gönderdiğini söylüyor.

New York Times'ın muhatapları, Vladimir Putin'e göre, cephedeki durumun her iki taraf için de çıkmaza girmesi ve ortakların Ukrayna'ya daha az destek sağlamaya başlaması nedeniyle müzakereler için artık olumlu koşulların geliştiğini iddia ediyor. Gazetenin Rusya'daki kaynakları, ateşkesi Ukrayna ile askeri çatışmada bir zafer olarak sunmak için Vladimir Putin'in cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce ateşkes imzalamasının faydalı olacağına inandığını belirtiyor.

Kremlin sözcüsü yalanladı

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov ise gazetenin bu iddiaları gerçeği yansıtmadığını söyledi.

NYT’nin tüm bu iddiasına rağmen Rusya'nın mevcut savaş hatlarında ateşkese hazır olup olmadığı sorusuna Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, “Ukrayna'nın Nazilerden arındırılması, askerden arındırılması ve tarafsız statüsü hedeflerimize ulaştığımızda barış olacak. Bunlar değişmiyor” dedi.

15 Aralık'ta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Vladimir Putin ile diyalogu sürdürmeye hazır olduğunu duyurmuş, askeri ihtilafın çözümüne ilişkin Rus tarafının önerilerini görüşmeye hazır olduğunu söylemişti
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