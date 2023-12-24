Samanyolu Haber /Dünya / ABD basınından Lübnan iddiası: 'Netanyahu vuracaktı...' /24 Aralık 2023 15:27

ABD basınından Lübnan iddiası: 'Netanyahu vuracaktı...'

ABD’li Wall Street Journal gazetesi, Hamas’ın 7 Ekim'deki baskınından kısa süre sonra İsrail’in, Lübnan’a saldırı planladığını ancak ABD Başkanı Joe Biden’ın 45 dakikalık bir telefon görüşmesiyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu vazgeçirdiğini yazdı.

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ABD merkezli Wall Street Journal gazetesi, İsrail’in 7 Ekim'deki baskınından kısa süre sonra Lübnan’daki Hizbullah hedeflerine saldırı planladığını yazdı.

Gazetenin iddiasına göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Lübnan’a “önleyici bir saldırı” gerçekleştirilmesini istedi ancak ABD Başkanı Joe Biden, 45 dakikalık bir telefon görüşmesiyle Netanyahu’yu bir saldırı gerçekleştirmemesi için ikna etti.

Biden ve Netanyahu’nun 11 Ekim’de telefon görüşmesi gerçekleştirdiği sırada İsrail savaş uçaklarının havalandığı ve saldırı için hazır olduğu aktarılan haberde, Biden’ın, Netanyahu’nun bu eyleminin sonuçlarını bir kez daha düşünmesini istediği kaydedildi.

Biden’ın Netanyahu’yu ikna ettiği ifade edilen haberde söz konusunu telefon konuşmasının bugüne kadar açıklanmadığı vurgulandı.

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