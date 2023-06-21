Samanyolu Haber /Dünya / Kadın cezaevinde çete savaşı: 46 ölü /21 Haziran 2023 23:26

Kadın cezaevinde çete savaşı: 46 ölü

Orta Amerika ülkesi Honduras'ta kadınlar hapishanesinde çıkan çete savaşında ilk belirlemelere göre 46 kadın mahkum hayatını kaybetti. Mahkumların bazılarının yakılarak bazılarının ise silahla vurularak öldürüldüğü belirtildi.

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Honduras'ta başkent Tegucigalpa’ya bağlı Tamara kasabasındaki kadınlar cezaevinde, isyan ve çatışma çıktı.

Sözcü'de yer alan habere göre ilk gelen bilgilere göre iki çete arasında çıkan bir çatışmanın ardından çetelerden biri, bir hücreyi ateşe verdi.

Yetkililer kadın cezaevinde ölenlerin çoğunun yangın sonucu hayatını kaybettiğini fakat bazılarının da silahla vurularak, bıçaklanarak veya dövülerek öldürüldüğünü açıkladı.

Tutukluların cezaevine otomatik silah ve bıçakları nasıl soktuğunu bulmak için soruşturma başlatıldı.

Geçen yıl ülkedeki çetelere karşı büyük bir operasyon başlatan Honduras Devlet Başkanı Xiomara Castro, “kadınların vahşi bir şekilde katledilmesinin şok edici olduğunu” bir dizi sert önlem alacaklarını açıkladı.

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Güvenlik Bakanı Yardımcısı Julissa Villanueva, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, cezaevinde “acil durum” ilan edildiğini belirterek, “Tamara kadın hapishanesine en sert şekilde müdahale emrini verdim. Bu cezaevindeki eylemlere ve başıboşluğa müsamaha göstermeyeceğiz. İtfaiye, polis ve asker eşliğinde en hızlı şekilde duruma el konuluyor.” ifadesini kullanmıştı.

Castro, Güvenlik Bakanı Ramon Savillon'u bugün görevden alarak yerine Emniyet Genel Müdürü Gustavo Sanchez'i atadı.

Yerel basına konuşan cezaevindeki görgü tanıkları çatışmanın, Orta Amerika'nın en büyük çeteleri arasında yer alan 18. Sokak Çetesi ve MS-13 arasında çıktığını söyledi.
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