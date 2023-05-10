Samanyolu Haber /Ekonomi / Kadınlara daha az maaş verdiği gerekçesiyle tazminat ödeyecek /10 Mayıs 2023 19:24

Kadınlara daha az maaş verdiği gerekçesiyle tazminat ödeyecek

ABD merkezli Goldman Sachs bankası, kadın çalışanlarına daha az maaş ödediği ve daha az fırsat sunduğu iddiaları sonrası, ayrımcılık yaptığı gerekçesiyle 215 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etti.

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BBC'de yer alan habere göre 2 bin 800 kadın çalışanın dahil olduğu yargı süreci uzun zamandır sürüyordu, davanın gelecek ay görülmeye başlanması bekleniyordu.

Kurum, dışarıdan uzmanlarla ödeme ve atama sistemlerinin incelenmesi için mahkeme dışında anlaşmaya gitti.

Davanın taraflarından olan Shanna Orlich, 13 yıldır bu amaca hizmet etmekten gurur duyduğunu ve bu anlaşmanın başka kadınlara yardımcı olmasını umduğunu dile getirdi.

Goldman Sachs, 2010 yılından beri bankayı “erkekler kulübü” olarak suçlayan kadınların yasal talepleriyle karşı karşıyaydı.
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