Kadınlara daha az maaş verdiği gerekçesiyle tazminat ödeyecek

BBC'de yer alan habere göre 2 bin 800 kadın çalışanın dahil olduğu yargı süreci uzun zamandır sürüyordu, davanın gelecek ay görülmeye başlanması bekleniyordu.



Kurum, dışarıdan uzmanlarla ödeme ve atama sistemlerinin incelenmesi için mahkeme dışında anlaşmaya gitti.



Davanın taraflarından olan Shanna Orlich, 13 yıldır bu amaca hizmet etmekten gurur duyduğunu ve bu anlaşmanın başka kadınlara yardımcı olmasını umduğunu dile getirdi.



Goldman Sachs, 2010 yılından beri bankayı “erkekler kulübü” olarak suçlayan kadınların yasal talepleriyle karşı karşıyaydı.