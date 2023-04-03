Kadınların AKP'ye desteği çakıldı, işte rakamlar

Öte yandan raporda İYİ Parti’nin de kadınların yüzde 53,2’sinin oyunu kaybettiği görünüyor.





















En umutsuz kadınlar 18-24 yaş arası genç kadınlar. Genç kadınların yüzde 72,5’inin, gelecek hayalleri karanlık.









Türkiye genelinde 18 yaş üstü, farklı eğitim düzeylerine sahip 1067 kadınla yapılan görüşmeler sonucunda hazırlanan rapor aynı zamanda kadınların siyasi parti tercihlerindeki değişimi de ortaya koydu.Buna göre, 2018 Milletvekili seçimlerinde AKP’ye oy verenlerin yüzde 7,8’inin CHP’ye kaydı. MHP ve İYİ Parti’de de kadın seçmen kaybı yaşandığı görüldü.Filiz Pehlivan’ın yetkinreport.com’daki yazısında aktardığı rapora göre, 2018 Milletvekili Genel seçiminde, katılımcıların yüzde 38,3’ü AKP’ye, yüzde 27,8’i CHP’ye oy vermişken; araştırmanın yapıldığı tarihlerde (2022 sonu) oy tercihlerinde değişiklik oldu.Raporda, “Bu Pazar Milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusuna verilen cevapların yüzde 30’u CHP’yi işaret ederken, AKP’nin oy oranının yüzde 26,6’ya düştüğü görülüyor. Yani 2018 Milletvekili seçimlerinde AKP’ye oy verenlerin yüzde 7,8’i CHP’ye kaymış.CHP’ye oy veren kadınların yüzde 79,1’i, hala CHP’ye oy vermeyi düşünürken, yüzde 2’si yeni bir seçimde AKP'ye oy verebileceğini söylemiş.Rapora göre, en büyük oy kaybı ise MHP’de yaşandı. MHP, daha önce kendisine oy veren kadınların yüzde 72,1’inin oyunu kaybetmiş.Rapora göre, kadınların yüzde 60,3’ü mutsuz. Bu oran muhalefet partilerine oy veren kadınlarda daha yüksek. HDP’ye oy veren kadınların yüzde 86,8’i, CHP’ye oy veren kadınların ise yüzde 74,1’i Türkiye’de yaşayan bir kadın olarak mutsuz olduğunu ifade ediyor.Her ekonomik sınıftan kadının mutsuz olduğunu ortaya koyan araştırmaya göre en mutsuz kadınlar ise yüzde 65,5 oranla orta sınıf kadınlar. Yaş grupları içinde ise 18-24 arası genç kadınların mutsuzluk oranı diğer yaş gruplarından daha fazla (yüzde 66,4).Araştırmada ayrıca kadınların yüzde 65,8’inin gelecekten umutsuz olduğu verisi dikkati çekti. HDP’ye oy veren kadınların yüzde 92,1’i, CHP’ye oy veren kadınların yüzde 82,2’si, AK Parti’ye oy verenlerin ise yüzde 44’ü gelecekten umutsuz olduğunu ifade ediyor.