Samanyolu Haber /Gündem / Kadir Mısıroğlu'nun mirası dudak uçuklattı: Aile birbirine girdi! /14 Aralık 2021 12:01

Kadir Mısıroğlu'nun mirası dudak uçuklattı: Aile birbirine girdi!

Kimi çevreler tarafından Meczup, Siyasal İslamcılar tarafından da 'fikir babası' olarak görülen, önüne gelen herkese ağır hakaretlerde bulunan, fesi sebebi ile 'maraş dondurmacısı' diye alaya alınani, Kurtuluş Savaşı ile ilgili olarak sarf ettiği "Keşke Yunan galip gelseydi" sözleriyle tanınan, Ünlü ingiliz yazar Shakespeare'in asıl adının 'Şeyh Pir' olduğunu iddia edebilecek kadar desteksiz sallayan Kadir Mısıroğlu’nun mirası dudak uçuklattı. Varisleri miras kavgasına girdi.

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Kurtuluş Savaşı ile ilgili olarak sarf ettiği "Keşke Yunan galip gelseydi" ve “Türkçüler, Ziya Gökalp'i adam zanneder, bir Yahudi'nin sistemini Türkiye'ye adapte etmiştir” ifadeleriyle tepkileri üzerine çeken Kadir Mısıroğlu 86 yaşında ölmüştü. Mısıroğlu'nun 10 milyon dolarlık mirası kavgaya neden oldu.

OdaTV’den Hikmet Çiçek, Kadir Mısıroğlu’nun Boğaz'da 10 milyon dolarlık restoranı olduğunu belirtti. Mirasın varisler arasında kavgaya neden olduğunu açıkladı.

Hikmet Çiçek'in aktardığına göre Kadir Mısıroğlu'nun Boğaz'da 10 milyon dolarlık restoranı, takipçileri ve manevi torunu Nurullah Mısıroğlu arasında miras kavgasına neden oldu.

RESMİ SAYFADAN AÇIKLAMA

Kadir Mısıroğlu’nun resmi sayfasında şöyle bir açıklama yapıldı:

“Kıymetli tâkipçilerimiz, bir süredir bazı şahsiyetsizlerin Üstad Kadir Mısıroğlu'nun adını kullanarak bazı kimselerle/yerlerle işlerini hallettirme gayreti içerisinde olduklarını, sosyal medyada üstadla fotoğraflar, üstad hakkında doğru/yanlış bilgiler paylaşarak prim yapma gayreti içerisinde olduklarını müşâhede ettik. Öncelikle şunu belirtelim, Üstadımızın dâvâsını davâlanan, onun eserlerini okuyup hakîkat tellallığına soyunan herkes Üstadımızın talebesidir, yalnız Üstadımızın bütün (husûsi/umûmi) işlerine koşturan, onun yaklaşık 15 yıldan beri hizmetini gören Nurullah Mısıroğlu ve Ali İhsan Bahadır'dır.

Bu iki kişinin dışında Üstad namına herhangi bir meseleyle ilgili birileri bir şey isterse kesinlikle itibar etmeyiniz.

“Bu saçmalıklar devam ederse eğer, tespit ettiğimiz isimleri ilân edecek ve hukuki mücadelemizi başlatacağız.”
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