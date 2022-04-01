Samanyolu Haber /Dünya / Kadirov ''Ukrayna'dayım'' dedi, bir detay onu ele verdi /01 Nisan 2022 08:44

Kadirov ''Ukrayna'dayım'' dedi, bir detay onu ele verdi

Ukrayna'da Rus askerleriyle birlikte savaştıklarını söyleyen Çeçen lider Kadirov'un paylaştığı fotoğrafta Rusya'da olduğu ortaya atıldı. Kadirov'un arkasındaki benzinliğin sadece Rusya'da şubesi bulunan Pulsar olduğu öne sürüldü.

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Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşın başından bu yana Rusya Devlet Başkanı Putin'in en sıkı destekçilerinden biri olan Çeçenistan lideri Kadirov, binlerce askerini Ukrayna'ya göndermesinin ardından kendisinin de cepheye gittiğini ve Mariupol'de olduğunu belirtmişti.

ÖNCE UKRAYNA BASINI GÜNDEME GETİRDİ

Ancak Ukrayna basını tarafından ortaya atılan iddiaya göre Kadirov'un Mariupol'de olmadığı ve yalan söylediği iddia edildi. Ukrayna'da gündem olan iddiayla ilgili yeni gelişmeler yaşandı.


BENZİNLİKTEKİ FOTOĞRAFINDA YER ALAN DETAY GÖZDEN KAÇMADI

Çeçen lideri Kadirov, son olarak bir benzin istasyonunda fotoğraf çekildi. Kadirov'un yer aldığı fotoğraftaki detay ise gözlerden kaçmadı. Ukrayna basını tarafından yayılan fotoğraftaki "Pulsar Benzin İstasyonu"nun sadece Rusya'da olduğu ve Ukrayna'da şubesi olmadığı belirtildi.
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