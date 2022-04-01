Kadirov ''Ukrayna'dayım'' dedi, bir detay onu ele verdi

Ancak Ukrayna basını tarafından ortaya atılan iddiaya göre Kadirov'un Mariupol'de olmadığı ve yalan söylediği iddia edildi. Ukrayna'da gündem olan iddiayla ilgili yeni gelişmeler yaşandı.





Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşın başından bu yana Rusya Devlet Başkanı Putin'in en sıkı destekçilerinden biri olan Çeçenistan lideri Kadirov, binlerce askerini Ukrayna'ya göndermesinin ardından kendisinin de cepheye gittiğini ve Mariupol'de olduğunu belirtmişti.Çeçen lideri Kadirov, son olarak bir benzin istasyonunda fotoğraf çekildi. Kadirov'un yer aldığı fotoğraftaki detay ise gözlerden kaçmadı. Ukrayna basını tarafından yayılan fotoğraftaki "Pulsar Benzin İstasyonu"nun sadece Rusya'da olduğu ve Ukrayna'da şubesi olmadığı belirtildi.