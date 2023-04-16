Samanyolu Haber /Gündem / Kahramanmaraş’ta korkutan deprem /16 Nisan 2023 02:36

Kahramanmaraş’ta korkutan deprem

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Kahramanmaraş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

SHABER3.COM

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde saat 00.51’de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı 7,03 kilometre derinlikte gerçekleşti.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
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