Polonya Ukrayna'dan tahıl ithalatını yasaklayacak

İktidardaki Hukuk ve Adalet Partisi Lideri ve Başbakan Yardımcısı Jaroslaw Kaczynski, bu kararın Polonya'nın tarım sektörünü korumak için alındığını söyledi.



Cumartesi günü parti kongresinde konuşan Kaczynski, "Bugün hükümet Ukrayna'dan tahılın yanı sıra düzinelerce başka gıda türünün de Polonya'ya girişini ve ithalatını yasaklayan bir düzenleme yapmaya karar verdi." dedi.



Düzenlemede ithalat yasağı getirilen ürünlerin listesine yer verileceğini belirten Başbakan Yardımcısı, "Tahıldan bala kadar çok fazla ürün yer alıyor." ifadelerini kullandı.



Polonya'nın Ukrayna'nın değişmez dostu ve müttefiki olduğunu ve öyle de kalacağını söyleyen Kaczynski, "Onu destekliyoruz ve destekleyeceğiz. Ancak vatandaşlarının menfaatlerini korumak her devletin görevidir." şeklinde konuştu.



Avrupa Birliği'nde üretilenlerden çok daha ucuz fiyatlarla satılan büyük miktarlarda Ukrayna tahılı, lojistik sıkıntılar nedeniyle Orta Avrupa'da kalıyor. Ukrayna ürünleri, Polonya gibi ülkelerdeki yerel üreticilerin satışlarını ve tahıl fiyatlarını da etkiliyor.



Bu durum, sonbaharda sandığa gidecek Polonya'da siyasi bir sorun haline gelmişti.



Kaczynski, Polonya'nın tahıl sorununun çözümü için Ukrayna ile görüşmelere başlamaya hazır olduğunu ve Ukrayna'nın hükümetin kararlarından haberdar edildiğini söyledi.