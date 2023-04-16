Samanyolu Haber /Dünya / Erivan'da bayrağı yakılan Azerbaycan, turnuvadan çekildi /16 Nisan 2023 10:25

Erivan'da bayrağı yakılan Azerbaycan, turnuvadan çekildi

Azerbaycan, Ermenistan'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nın açılış töreninde Azerbaycan bayrağının yakılmasını şampiyonadaki sporcularını geri çekme kararı alarak protesto etti.

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Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Olimpiyat Komitesi, Ermenistan'ın başkenti Erivan'da Azerbaycan bayrağının yakılması üzerine ortak bildiri yayınladı.

Bildiride, Azerbaycan bayrağının müsabakaya akredite bir kişi tarafından, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın da yer aldığı törende yakıldığı belirtildi.

Eylemin, Ermenistan kamuoyunda da onaylandığı ve bayrağı yakan kişinin kahraman ilan edildiği ifade edilen bildiride, bu durumun, Ermenistan'daki ırkçılık ve Azerbaycan düşmanlığının açık örneği olduğu, aynı zamanda halklar arasında barışı ve karşılıklı anlayışı teşvik eden sporun amaç ve ilkeleriyle tamamen çeliştiği kaydedildi.

Sporun siyasallaştırılmasının kesinlikle kabul edilemez olduğu vurgulanan bildiride, şu ifadeler yer aldı:

"Böyle bir nefret ortamının hakim olduğu ve güvenliğin sağlanamadığı Ermenistan'da psikolojik baskılar nedeniyle Azerbaycanlı sporcuların müsabakalara normal katılımı mümkün değil. Bütün bunlar göz önünde bulundurularak Azerbaycan sporcularının vatana dönmesi yönünde karar alınmıştır. Ermenistan, onların güvenli bir şekilde geri dönmesini sağlamalıdır. Uluslararası toplumu ve uluslararası spor kurumlarını bu barbarca eylemi şiddetle kınamaya çağırıyoruz. Avrupa Halter Federasyonunu da Ermenistan'a yaptırım uygulamaya çağırıyoruz. "

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Azerbaycan bayrağının yakılması şiddetle kınandı ve olayı gerçekleştiren kişinin derhal cezai müeyyideye tabi tutulması istendi.

Avrupa Halter Şampiyonasının açılış töreninde, ülke bayraklarının sahneye çıktığı sırada bir kişi, Azerbaycan bayrağını taşıyan kızın elinden bayrağı alarak yakmıştı.
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