Samanyolu Haber /Gündem / Kahramanmaraş’ta korkutan deprem /05 Ekim 2023 19:45

Kahramanmaraş’ta korkutan deprem

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde saat 18.23'te 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Prof. Dr. Naci Görür, sarsıntının, tetiklenmeye bağlı deprem olduğunu açıkladı.

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Kahramanmaraş’ta deprem oldu. AFAD’ın verilerine göre, Onikişubat ilçesinde saat 18.23’te meydana gelen deprem 4.3 büyüklüğünde gerçekleşti. Yerin 11 kilometre derinliğinde olan deprem kentte kısa süreli paniğe neden oldu.

Kandilli Rasathanesi ise depremin 4.1 büyüklüğünde olduğunu açıkladı. Depremin derinliği ise 8.5 kilometre olarak belirtildi.

“OLUMSUZ BİR DURUM BULUNMAMAKTADIR”

Kahramanmaraş Valiliğince, X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

“Onikişubat ilçemizde saat 18.23’te meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibariyle olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Ekiplerimiz tarafından saha çalışmaları devam etmektedir. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun.”

İÇİŞLERİ BAKANI’NDAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremle ilgili sosyal medya X hesabından yaptığı paylaşımda “Kahramanmaraş ili Onikişubat İlçesinde 4.3 büyüklüğünde meydana gelen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır. An itibari ile herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum” dedi.

NACİ GÖRÜR: TETİKLENMEYE BAĞLI DEPREM

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremle ilgili sosyal medya X hesabından yaptığı paylaşımda “Kahramanmaraş'ta Onikişubat, Tekir yöresinde 4,4 deprem oldu. Deprem Toprakkale Fayının Tekir civarında Savrun Fayına kavuştuğu yerde. Tetiklenmeye bağlı depremler, sevgiyle” ifadelerini kullandı.
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