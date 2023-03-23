Samanyolu Haber /Gündem / Kahramanmaraş'ta peş peşe iki deprem /23 Mart 2023 13:15

Kahramanmaraş'ta peş peşe iki deprem

Kahramanmaraş'ta 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Göksun ilçesinde yaşanan deprem çevre illerden de hissedildi. AFAD Başkanı Yunus Sezer, son duruma ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Bölgede, saat 12.23'te 4.0 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi.

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AFAD, saat 12.19'da merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Derinliği 7 kilometre olarak ölçülen deprem, çevre illerden de hissedildi.

Habertürk canlı yayınına bağlanan Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "Öncelikle şunu söyleyeyim art arda depremler bölgede oluyor. Zaman zaman 5'in üzerine çıkabileceğini söylemiştik. 6'ya kadar çıkabilir. 5.3 hasarlı binalar için sıkıntı oluşturuyor. Yıkılmadan önce etrafının çevrilmesi gerekiyor, insanların oraya yanaşmaması gerekiyor. Dışarıda bile hissedebileceğiniz bir deprem büyüklüğü. Bu süreç biraz sürecek, zaman zaman da büyüyecek. Artçı deprem olarak değerlendirilmesi gerekir. Sığ depremlerin şiddeti yüzeyde daha çok hissediliyor. 7 kilometre olması bu açıdan önemli" dedi.
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