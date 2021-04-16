"Kahrolsun Recep Tayyip Erdoğan diktatörlüğü"ne beraat

Antalya’da, Avukatlık Yasası’nda yapılmak istenen değişikliği 8 Temmuz 2020 tarihinde protesto etmek amacıyla düzenlenen eylemde “Kahrolsun Recep Tayyip Erdoğan diktatörlüğü” şeklinde slogan atan Avukat İsmet Hancı’nın yargılandığı davada beraat kararı verildi.







Mahkeme, “Cumhurbaşkanının sahip olduğu yetkiler Osmanlı padişahları dahil günümüzde hiçbir devlet yöneticisinde bulunmamaktadır” diye savunma yapan avukatın attığı sloganın, “Cumhurbaşkanı’na hakaret suçunu oluşturmadığı” gerekçesiyle beraatına karar verdi.





Alican Uludağ’ın haberine göre, grup içerisinde bulunan Avukat İsmet Hancı, “Kahrolsun Recep Tayyip Erdoğan diktatörlüğü” şeklinde slogan atmıştı. Polis tarafından kimliği tespit edilen avukat Hancı hakkında Cumhurbaşkanına hakaret suçundan dava açıldı.





SAVCI CEZA İSTEDİ





Antalya 14. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşması 15 Nisan’da görüldü. Esas hakkındaki mütalaasını veren Cumhuriyet savcısı Sefa Aydoğan, avukatın cezalandırılmasını isteyerek, “sanığın sözlerinin duraksamaya yer bırakmayacak şekilde Cumhurbaşkanının şahsına yönelik olduğunu ve sanığın siyasi eleştiriden ziyade Cumhurbaşkanına hakaret kastıyla slogan attığı”na dair mütalaa verdi.





“SUÇ OLSAYDI, ARAMA MOTURUNDAN KALDIRILIRDI”





Bunun üzerine savcının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunma yapan İsmet Hancı, kendisini şöyle savundu:





“Google.com arama motorundan diktatör Erdoğan, tek adam Erdoğan, faşist Erdoğan, diktatör AKP v.b. şekilde arama yapıldığında yüz binlerce sonuç çıkmaktadır. Eğer diktatör sözcüğü suç olsaydı, bu sonuçlar kaldırılırdı. Ben medyadan, yazarlardan alıntılar yaptım.





Cumhurbaşkanının sahip olduğu yetkilerinin Osmanlı padişahları dahil günümüzde hiçbir devlet yöneticisinde bulunmamaktadır. Sunduğum alıntılar da baskıcı bir rejim altında bulunduğumuz anlaşılmaktadır. Ben de buna yönelik diktatör sözcüğünü kullandım, beraatımı talep ederim”







BAŞKAN: SUÇ UNSURU YOK





Yargılamayı sonlandıran mahkeme başkanı, avukat hakkında Cumhurbaşkanına hakaret suçunu işlediği iddiasıyla açılan davada, sanığın üzerine atılı suçun unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle beraatına karar verdi.





Beraat kararına Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itiraz edeceği öğrenildi. Davaya ilişkin son sözü Yargıtay söyleyecek.



