Kahve ile ilgili bir iyi bir kötü haber: ‘Filtre kahve ömrü uzatıyor, Türk kahvesi kalp hastalığı riskini artırıyor’

Dünyada Finlandiya’dan sonra en çok kahve tüketiminin olduğu ikinci ülke olan İsveç yeni bir araştırma ile gündemde. İsveç Gothenburg Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma, filtre kahvenin sağlık için yararlı olduğuna, hatta ömrü uzatabileceğine ancak Türk kahvesi gibi kaynatılarak yapılan kahvelerin kalp hastalığı riskini artırdığına işaret ediyor.





508 bin kişiyle 20 yıldan uzun bir sürede yapılan araştırmanın sonuçları European Journal of Preventive Cardiology adlı bilim dergisinde yayımlandı.









Araştırma heyetinin başkanı, kamu sağlığı ve toplum hekimliği uzmanı Prof. Dag Thelle, “Filtre edilmemiş kahve, kolesterolü artıran maddeler içeriyor. Kahve, filtre kullanılarak bunlardan arındırılabilir. Filtre kullanımında kalp krizi ve erken ölüm olasılığı daha az” dedi.





Prof. Thelle, “Çalışmamız, kahve yapma yöntemleriyle kalp krizi ve uzun ömür arasında bir bağ olduğunu gösteren güçlü ve ikna edici bulgular içeriyor” diye konuştu.





“CNN, araştırma sonuçlarını, dünya genelinde giderek daha popüler hale gelen “French Press” kahve ile Türk kahvesi sevenler için “kötü haber” diye yorumladı.





Araştırma 20 ile 79 yaş arasındaki Norveçli kadın ve erkeklerle yapıldı.





‘Filtre kahve kalp hastalıklarından ölme riskini azaltıyor’

BBC’nin aktardığı haberde, buna göre filtre edilmemiş ya da kaynatılmış kahve 60 yaş üzerindeki erkeklerde ölüm riskini artırıyor. Ancak kağıt filtre kullanılarak yapılmış filtre kahve içmek, hiç kahve içmemeye oranlara daha sağlıklı.





Araştırmada, filtre edilmiş kahvenin hiç kahve içmeyenlere kıyasla herhangi bir nedenden ölüm riskini yüzde 15 oranında azalttığı belirtiliyor.





Aynı şekilde filtre kahve, erkeklerde kalp-damar hastalıklardan ölüm riskini yüzde 12, kadınlarda da kalp hastalıklardan ölme riskini yüzde 20 oranında düşürüyor. En düşük ölüm oranı günde 1-4 fincan filtre kahve içenler arasında.





Prof. Thelle, “Filtre kahve içenlerin sonuçlarının hiç içmeyenlerinkinden daha iyi çıkması, yaş, cinsiyet ve yaşam tarzı alışkanlıkları gibi başka hiçbir faktörle açıklanamaz. Bu nedenle gözlemlerimizin doğru olduğuna inanıyoruz” dedi.