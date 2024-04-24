Kaldırımda oturanlara kurşun yağmuru: Dehşet kamerada

ÇOK SAYIDA KOVAN BULUNDU
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemi aldığı cadde üzerinde çok sayıda kovan bulundu. Saldırıda sokakta bulunan bazı iş yerlerine de mermi isabet etti.
SALDIRI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Saldırı anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hafif ticari araçlar olay yerine gelen saldırganlardan birinin inerek kaldırımda bulananlara silahla ateş ettiği görülüyor.