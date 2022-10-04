Sosyal medya ile ilgili yapılmak istenilen yeni düzenlemeyi eleştiren Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden konuyla ilgili bir mesaj paylaştı.





Söz konusu düzenlemeyi 'sansür yasası' olarak adlandıran İnce, "Sosyal medya, kamu bankalarıyla kendine bağladığın kanallara benzemez. Ne yaparsan yap seni göndereceğiz Erdoğan!" sözlerini paylaştı.







İnce, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:





Medya senin kontrolünde. Sosyal medyayı da kontrol altına alıp milleti susturmak istiyorsun!



Sosyal medya, kamu bankalarıyla kendine bağladığın kanallara benzemez. Ne yaparsan yap seni göndereceğiz Erdoğan!









