Samanyolu Haber /Politika / "Kamu bankalarıyla kendine bağladığın kanallara benzemez" /04 Ekim 2022 22:52

"Kamu bankalarıyla kendine bağladığın kanallara benzemez"

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den Erdoğan'a sosyal medya eleştirisi geldi. Sosyal medya ile ilgili yapılmak istenilen yeni düzenlemeyi 'sansür yasası' olarak adlandıran İnce, "Sosyal medya, kamu bankalarıyla kendine bağladığın kanallara benzemez. Ne yaparsan yap seni göndereceğiz Erdoğan!" sözlerini paylaştı.

SHABER3.COM

Sosyal medya ile ilgili yapılmak istenilen yeni düzenlemeyi eleştiren Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden konuyla ilgili bir mesaj paylaştı.

Söz konusu düzenlemeyi 'sansür yasası' olarak adlandıran İnce, "Sosyal medya, kamu bankalarıyla kendine bağladığın kanallara benzemez. Ne yaparsan yap seni göndereceğiz Erdoğan!" sözlerini paylaştı.

İnce, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Medya senin kontrolünde. Sosyal medyayı da kontrol altına alıp milleti susturmak istiyorsun!

Sosyal medya, kamu bankalarıyla kendine bağladığın kanallara benzemez. Ne yaparsan yap seni göndereceğiz Erdoğan!


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber "Kamu bankalarıyla kendine bağladığın kanallara benzemez" Sonraki Haber >>

6’lı Masa’dan 'birlik' videosu: bizkazanacağız

6’lı Masa’dan 'birlik' videosu: bizkazanacağız

[Harun Tokak] Hâkim Bey! Bizden Ne İstiyorsunuz?

[Harun Tokak] Hâkim Bey! Bizden Ne İstiyorsunuz?

"Çiğdem Mater'e özgürlük" mesajı

'Terör örgütleriyle kol kola giren bir iktidardan alacak dersimiz yok'

'Terör örgütleriyle kol kola giren bir iktidardan alacak dersimiz yok'

Elon Musk, insansı robot 'Optimus'u tanıttı

Elon Musk, insansı robot 'Optimus'u tanıttı

Cezaevindeki 8 aylık Bahar bebeğin dedesi ve anneannesi vicdanlara seslendi

Cezaevindeki 8 aylık Bahar bebeğin dedesi ve anneannesi vicdanlara seslendi

E-Devlet'te AKP sahtekarlığı

E-Devlet'te AKP sahtekarlığı

Nebati'nin 'epistemolojik' açıklaması alay konusu oldu

Nebati'nin 'epistemolojik' açıklaması alay konusu oldu

“Ian Florida Tarihinin En Ölümcül Kasırgası”

“Ian Florida Tarihinin En Ölümcül Kasırgası”

Bu görüntüler ilk kez paylaşılıyor

Bu görüntüler ilk kez paylaşılıyor
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:32:07