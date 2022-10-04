AK Parti Genel Başkanvekili ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım, koronavisüre yakalandı.
Yıldırım, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
Düzce programımız esnasında gelişen semptomlar sonucu yaptırmış olduğum Covid-19 test sonucum pozitif çıkmıştır.
Durumum iyi çok şükür. Doktorlarımızın tavsiyeleriyle tedavime evde devam ederek, bu süreci atlatacağım İnşAllah.
Dua bekler, dua ederiz.
Durumum iyi çok şükür. Doktorlarımızın tavsiyeleriyle tedavime evde devam ederek, bu süreci atlatacağım İnşAllah.
Dua bekler, dua ederiz.