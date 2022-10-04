Samanyolu Haber /Gündem / Binali Yıldırım koronavisüre yakalandı /04 Ekim 2022 22:46

Binali Yıldırım koronavisüre yakalandı

AK Parti Genel Başkanvekili ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım, koronavisüre yakalandığını duyurdu.

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AK Parti Genel Başkanvekili ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım, koronavisüre yakalandı.

Yıldırım, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Düzce programımız esnasında gelişen semptomlar sonucu yaptırmış olduğum Covid-19 test sonucum pozitif çıkmıştır.

Durumum iyi çok şükür. Doktorlarımızın tavsiyeleriyle tedavime evde devam ederek, bu süreci atlatacağım İnşAllah.

Dua bekler, dua ederiz.
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