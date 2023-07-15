Kanada, Türkiye'yle 'İHA yasağını' kaldırmak için görüşmeye başladı

Açıklamada, "Kanada, müttefikler arasında savunma ticareti ve yatırımlarına yönelik hiçbir kısıtlama, engel ya da yaptırım olmaması gerektiği ilkesine bağlılığını sürdürmektedir." denildi.







Euronews'te yer alan habere göre Kanada, Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya katılmasına yeşil ışık yakmasınının ardından Ankara'ya uygulanan insansız hava aracı (İHA) parçaları ihracatı kısıtlamasını kaldırmak için görüşmelere başladı.Reuters'a konuşan bir kaynak, Kanada'nın, İHA konusunda dondurulan görüşmelerin Türkiye'nin "İsveç'in NATO'ya üyeliğini onaylamayı taahhüt etmesi" koşuluyla yeniden açmayı kabul ettiğini söyledi.Türkiye'nin NATO zirvesi öncesinde Kanada'nın ihracat kontrollerinin de nihai görüşmeye dahil edilmesini istediği ve Ankara'nın bu konuda "bir paket anlaşma" istediği belirtildi.Bir Türk savunma bakanlığı yetkilisi de Türkiye'nin Kanada ile ihracat kısıtlamalarını kaldırmak için görüşmelerde bulunup bulunmadığı sorusuna "Vilnius Zirvesi'nde bu konuda belirli bir ilerleme kaydedildiği" cevabını verdi.NATO müttefiklerinin birbirlerine ihracat kısıtlamaları getirmesinin kabul edilemez olduğunu belirten yetkili, "Ancak Vilnius Zirvesi'nde yapılan görüşmelerin sonuçlarını ve alınan kararları takip edeceğiz" dedi.Türkiye'nin savunma sanayii için önemli bir hamle olarak görülen adım kapsamında NATO üyesi Kanada'nın optik ekipman da dahil olmak üzere insansız hava aracı parçalarının Ankara'ya gönderilmeye başlanması bekleniyor.Kanada, Türkiye'ye gönderdiği bazı İHA teknolojilerinin "Dağlık Karabağ'da Ermenistan'a karşı savaşan Azerbaycan güçleri tarafından kullanıldığı" gerekçesiyle 2020'de bu ürünlerin Ankara'ya ihracatını durdurmuştu.Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun ofisinden yapılan açıklamada ise "önemli nedenlerle" uygulanan bu ihracat kontrollerinin yürürlükte kalmaya devam ettiği bildirildi.Avrupalı bir diplomat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "İsveç'i oyalayarak ne kadar kazanabileceğini maksimize etmiş olabilir. Geçmişte de gördük ki elindeki kozları kullanmayı seviyor." dedi.Türkiye'nin tüm NATO müttefiklerinden savunma sanayi üzerindeki yaptırım ve kısıtlamaları kaldırmalarını beklediğini söyleyen Erdoğan, Avrupa Birliği'nden gümrük birliğinin güncellenmesi ve vizesiz seyahat de dahil olmak üzere adımlar beklediğini ifade etti.Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile görüştükten sonra F-16 savaş uçaklarının satışı konusunda "her zamankinden daha umutlu" olduğunu kaydetmişti.Washington, Vilnius'taki NATO zirvesi öncesinde açıklanan kararın hemen ardından ABD'nin F-16 savaş uçakları konusunu Kongre'ye danışacağını açıklamıştı.