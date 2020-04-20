Kanada'da kanlı hafta sonu: Silahlı saldırıda 16 kişi hayatını kaybetti

Kanada Kraliyet Atlı Polisi RCMP’nin Sözcüsü Lee Bergerman, yaptığı açıklamada, Nova Scotia eyaletinin kırsal bölgesi olan Portapique kasabasında cumartesi gecesi başlayan saldırıda, 51 yaşındaki Gabriel Wortman’ın silahıyla etrafa rastgele ateş açarak 16 kişiyi öldürdüğünü açıkladı. Reuters haber ajansı ülkedeki bu olayı 1989 yılından bu yana yaşanan en kötü şiddet eylemi olduğu bilgisini paylaştı.







Bergerman, 12 saatten fazla süren operasyon sonunda, saldırganın ölü geçirildiğini aktardı.





RCMP Sözcüsü Bergerman, aldığı çağrı üzerine bölgeye giden 23 yaşındaki RCMP polisi Heidi Stevenson da saldırganın kurşunlarına hedef olduğunu ve hayatını kaybettiğini ifade etti. Bergerman, olayda bir polisin daha yaralandığını ancak hayati tehlikesinin bulunmadığını söyledi.





Saldırının nedeni bilinmiyor





Günün ilk saatlerinden bu yana haber bültenlerinin ilk sırasına oturan olayda, cumartesi gecesinden itibaren bölgeyi gezerek saldırılar gerçekleştiren saldırgan ile ilgili önce çelişkili haberler geldi.





Nova Scotia Polisi’nin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan ilk paylaşımlarda, saldırgan Wortman’ın önce yakalandığı ve gözaltında olduğu bilgisi paylaşılırken, daha sonra ise bir benzin istasyonunda dinlenen bir TIR sürücüsünün ihbarı ile düzenlenen operasyon sonucu saldırganın ölü ele geçirildiği duyuruldu.





Günün ilerleyen saatlerinde bir RCMP polisinin de saldırılarda öldüğü haberleri verildi.





Öte yandan saldırganın olayı neden gerçekleştirdiğine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.