Samanyolu Haber /Dünya / Kanada'da 'Özgürlük Konvoyu'na müdahale: 100'den fazla gözaltı /19 Şubat 2022 14:59

Kanada'da 'Özgürlük Konvoyu'na müdahale: 100'den fazla gözaltı

Kanada'da Covid-19 aşısı ve kısıtlamalarına karşı başkent Ottawa'da kamyoncuların düzenlediği 'Özgürlük Konvoyu' protestosuna müdahale edildi. Kent merkezini kilitleyen 21 kamyon çekilirken, 100'den fazla kişi de gözaltına alındı.

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Kanada'nın başkenti Ottawa'da, Covid-19 kısıtlamalarına tepki olarak organize edilen 'Özgürlük Konvoyu' protestosuna katılan kamyon şoförlerinin gözaltına alınmaya başlandı.

Ottawa polisi, göstericileri şehir merkezinden uzaklaştırmasının yakın olduğunu açıklamasından yaklaşık iki saat sonra bazı kamyon şoförlerini gözaltına aldı.

Ocak sonundan bu yana süren protestonun organizatörleri arasında olduğu söylenilen Chris Baber'in de gözaltına alındığı görüntüler Kanada medyasına yansırken polis henüz protesto liderinin kimliğini doğrulamadı.

Gözaltılara rağmen bazı protestocuların Parlamento Tepesi'nde müzik eşliğinde karda dans ettiği, sarı yelekli çok sayıda polisin göstericilere broşür dağıtarak dağılmamaları durumunda tutuklanabilecekleri konusunda uyardığı görüldü.

Müdahalede 100'den fazla protestocunun gözaltına alındığı ve 21 kamyonun da çekildiği kaydedildi.

Gözaltılar federal hükümetin Acil Durumlar Yasası'nı pazartesi günü yürürlüğe koymasının ardından gelirken ülkede "Savaş Yasası" olarak da bilinen yasanın, kabul edildiği 1988'den bu yana ilk kez uygulandığına işaret edildi.
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