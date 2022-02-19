Samanyolu Haber /Gündem / Isparta'yı karanlığa boğan Cengiz/Kolin onarım ihalesini de kendisine verdi! /19 Şubat 2022 14:40

Isparta'yı karanlığa boğan Cengiz/Kolin onarım ihalesini de kendisine verdi!

Isparta’da 72 saat boyunca elektrik kesintisinin yaşanmasına ve halkın mağdur olmasına sebep olan şirketin sahipleri Cengiz ve Kolin, “Arızaya müdahale” işini kendilerine ait BEDA Enerji’ye 8,9 milyon TL’ye ihale etti.

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BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, Isparta’da 3 Şubat’ta başlayan ve 72 saat süren elektrik kesintisi, elektrik hizmetlerinin özelleştirilmesinin vahim sonucunu ortaya koydu. Elektrik dağıtım işinin 2013 yılında 21 bölgeye bölerek özelleştirilmesi, birçok sorunu beraberinde getirdi. Şirketlerin kâr hırsı yurttaşların cebini yakarken, özel şirketlere yönelik denetimsizlik de başta Isparta’da olmak üzere birçok ilde yurttaşların zor günler geçirmesine sebep oldu.

ARIZAYA MÜDAHALE

3 Şubat’ta başlayan yoğun kar yağışı sırasında üç gün boyunca karanlığa gömülen Isparta’da elektrik kesintilerinden yalnızca üç gün önce, elektrik dağıtımından sorumlu olan Akdeniz Elektrik Dağıtım Şirketi’nin “Planlı Bakım Hizmetleri” anlaşması yaptığı ortaya çıktı. Şirketin, 1 Ocak'ta da “Arızaya müdahale işleri” için hizmet alımı gerçekleştirdiği bildirildi.

SÖZLEŞME BEDELİ 8,9 MİLYON TL

Isparta’daki elektrik kesintilerine müdahalede sorumluluğu sorgulanan şirket son olarak “Genel Aydınlatma Tesislerinin Arızaya Müdahale İşleri Hizmet Alımı” ihalesi açtı. İhale kapsamında Isparta ve Burdur’daki genel aydınlatma tesislerindeki olası arızalara müdahale için özel bir şirket ile anlaşıldı. BEDA Enerji Dağıtım ve Perakende Satış Hizmetleri A.Ş. ile Akdeniz Elektrik Dağıtım Şirketi arasında imzalanan anlaşmanın bedeli 8 milyon 984 bin TL oldu.

BİLİNDİK ŞİRKET

Akdeniz Elektrik Dağıtım Şirketi’nden daha önce de 16 milyon TL’lik bakım onarım ihalesi alan BEDA Enerji’nin yönetiminde bilindik isimler yer alıyor. Ortakları arasında Mehmet Cengiz'in kızı Zeynep Cengiz Şekeralp'in de yer aldığı şirketin yönetiminde Naci Koloğlu ve Mehmet Cengiz de bulunuyor.

Isparta'daki elektrik skandalını iktidar sadece izlemekle yetindi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, skandalın ardından günler sonra açıklama yaptı. Halk, özelleştirilen elektrik hizmetinin yeniden kamulaştırılması yönünde yoğun talepte bulunurken Bakan Dönmez, sadece "Isparta ilindeki faturaların tahsilatını 1 ay süreyle erteliyoruz. Vatandaşlarımızın her türlü mağduriyetinin giderilmesi için önlemleri aldık” diyebildi. Isparta’da günler boyunca 113 bin yurttaşa elektrik sağlanamadı. Öte yandan Akdeniz Elektrik Dağıtım Şirketi’nin Antalya’da kurması gereken trafoları kurmadığı da ortaya çıkmıştı. Şirketin, trafoların maliyetini de Antalya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’nın (YİKOB) üzerine yıktığı belirlenmişti. Aynı şirket, Isparta’nın dışında Antalya ve Burdur’da 2,2 milyon aboneye elektrik dağıtımını yapıyor.
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