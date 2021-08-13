Samanyolu Haber /Dünya / Kanada'da salgının 4. dalgası başladı /13 Ağustos 2021 00:33

Kanada'da salgının 4. dalgası başladı

Virüsün yeni varyantları aşılanmamışlar arasında yayılmaya devam ettiği için Kanada'da koronavirüs salgınının 4. dalgasına girildiği belirtildi.

SHABER3.COM

Kanada'nın, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında dördüncü dalgaya girdiği açıklandı.

Kanada Halk Sağlığı Ajansı Başkanı Dr. Theresa Tam, düzenlediği basın toplantısında, virüsün yeni varyantları aşılanmamışlar arasında yayılmaya devam ettiği için ülkenin salgında dördüncü dalganın ortasında olduğunu söyledi.

Vaka sayısının iki hafta önceki güncellemeden bu yana daha da kötüye gittiğini belirten Tam, "Ülke genelinde Covid-19 aktivitesindeki artışları yakından izliyoruz. En son ulusal gözetim verileri, Kanada'da dördüncü dalganın devam ettiğini ve vakaların güçlü şekilde yeniden arttığını gösteriyor" dedi.

Tam, Kanada'da halen 13 binden fazla aktif vakanın bulunduğunu ve bu sayının temmuz sonundaki vaka sayısının iki katından fazla olduğunu ifade etti.

Günlük 1500 yeni vakanın rapor edildiğini aktaran Tam, bunların çoğunluğunun 20 ila 39 yaş grubundaki kişilerden oluştuğunu bildirdi.

Tam, "Neyse ki ölü sayısı düşük kalıyor ve günlük ortalama 7 ölüm vakası bildiriliyor. Bulaşmanın çoğunun meydana geldiği yaş grubu olan genç yetişkinler arasında aşılanmayı artırmak için ivme kazanmamız gerekiyor" diye konuştu.

Kanada COVAX'a 10 milyon aşı bağışladı

Öte yandan, Kanada Uluslararası Kalkınma Bakanı Karina Gould, düşük ve orta gelirli ülkelerin Covid-19 aşı ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı olmak için oluşturulan küresel aşı paylaşım ağı COVAX'a 10 milyon Johnson & Johnson aşısı bağışladıklarını duyurdu.

Gould, "Dünya çapında milyonlarca insan hala Covid-19'a karşı aşılanmamış ve korunmasız durumda. Düşük gelirli ülkelerde nüfusun sadece yüzde ikisi bir doz aldı. Tüm gezegeni aşılamak için yapacak çok işimiz var" ifadelerini kullandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kanada'da salgının 4. dalgası başladı Sonraki Haber >>

Saldırganlara polis yol gösterdi: Sessiz olun, parça parça hareket edin

Saldırganlara polis yol gösterdi: Sessiz olun, parça parça hareket edin

Erdoğana artık promter da yetmiyor, şimdi de suflör tutmuş

Erdoğana artık promter da yetmiyor, şimdi de suflör tutmuş

Ankara'da Suriyelilerin ev ve işyerlerine saldırı

Ankara'da Suriyelilerin ev ve işyerlerine saldırı

Kastamonu’da felaket

Kastamonu’da felaket

Mansur Yavaş, orman yangınlarına katılan itfaiye erine 'online' kız istedi

Mansur Yavaş, orman yangınlarına katılan itfaiye erine 'online' kız istedi

Vatandaşlardan Soylu’ya Suriyeli tepkisi!

Vatandaşlardan Soylu’ya Suriyeli tepkisi!

Ruhsar Pekcan'ın şirketi bozuk dezenfektanları piyasaya mı sürdü?

Ruhsar Pekcan'ın şirketi bozuk dezenfektanları piyasaya mı sürdü?

ABD'de sel felaketi 3 genci asansörde yakaladı

ABD'de sel felaketi 3 genci asansörde yakaladı

Boksör Ünsal Arık, Almanya'da Erdoğan taraftarlarının saldırısına uğradı

Boksör Ünsal Arık, Almanya'da Erdoğan taraftarlarının saldırısına uğradı

Hakan Şükür'den Fatih Terim'e

Hakan Şükür'den Fatih Terim'e
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
03:58:17