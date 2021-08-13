Samanyolu Haber /Gündem / Hapisteki Harbiyeliler DGS'de derece yaptı /13 Ağustos 2021 00:53

Hapisteki Harbiyeliler DGS'de derece yaptı

15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminden sorumlu tutularak müebbet hapse mahkum edilen askeri öğrenciler, Dikey Geçiş Sınavı’nda (DGS) aldıkları derecelerle dikkat çekti.

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15 Temmuz’dan sonra müebbet hapse mahkum edilen Harbiyeli öğrenciler, ÖSYM’nin Dikey Geçiş Sınavı’nda Türkiye dereceleri elde etti.

15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sırasında komutanlarının emriyle kışlalarından çıkarılıp otobüslerle köprülere, otoyollara götürülen, darbeden sorumlu tutularak müebbet hapse mahkum edilen askeri öğrenciler, cezaevinde girdikleri sınavlarda büyük başarılara imza atıyorlar.

ÖSYM tarafından 11 Temmuz 2021 tarihinde yapılan Dikey Geçiş Sınavı’na (DGS) Harbiyeli öğrencilerin Türkiye dereceleri damgasını vurdu.

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Öğrencilerden Muhammed Furkan Altuntaş, DGS-SAY’da 360 puan alarak Türkiye 9’uncusu olmayı başardı.

Altuntaş sayısalda 58 doğru 1 yanlış, sözelde ise 51 doğru 6 yanlış yaptı. Altıntaş bu sonuçlara sayısalda Türkiye 9., sözelde 106. ve eşit ağırlıkta da Türkiye 14. olmayı başardı.


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