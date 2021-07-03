Samanyolu Haber /Dünya / Kanada'da sıcak hava dalgası 500 kişiyi öldürdü /03 Temmuz 2021 10:26

Kanada'da sıcak hava dalgası 500 kişiyi öldürdü

Kanada'da tüm sıcaklık rekorlarını alt üst eden sıcak hava dalgası nedeniyle ülkenin en batısındaki eyaletinde neredeyse 500 kişinin ölmüş olabileceğine inanılıyor. Uzmanlar, "ısı kubbesi" nedeniyle daha fazla ölümün de yaşanabileceği konusunda uyarıda bulundu.

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Cuma günü British Columbia (BC) eyaletinin baş adli tabibi son bir haftada 719 "ani ve beklenmedik ölüm" bildirildiğini ifade etti. Adli tabip, bu sayının geçen yıl bu ayların ortalamasının 3 katı olduğunu bildirdi.

Adli tabip Lisa Lapointe, "Bu bilgileri paylaşıyoruz çünkü BC'nin yaşadığı ekstrem havanın artan ölü sayılarında etkili bir faktör olduğuna inanıyoruz" dedi.

Açıklamada normalde bu periyotta ülkede ortalama 230 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Yetkililer, yüzlerce insanın kesin ölüm nedeninin tespit edilmesinin aylar sürebileceğini, ama ölümlerde sıcak havanın rol oynadığına inandıklarını belirtti. Lapointe, ölenlerin çoğunun evinde düzgün havalandırma sistemi olmayan yaşı ilerlemiş insanlar olduğunu ifade etti.

British Columbia'da sıcaklık bazı noktalarda 49 derecenin üzerine kadar çıkmıştı.

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