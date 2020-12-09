Samanyolu Haber /Dünya / Kanada'dan Pfizer & Biontech kararı /09 Aralık 2020 22:18

Kanada'dan Pfizer & Biontech kararı

Kanada yönetiminin ABD'li Pfizer ve Alman Biontech firmaları tarafından üretilen koronavirüs aşısına onay verdiği belirtildi.

SHABER3.COM

Kanada, ABD'li Pfizer ve Alman Biontech firmaları tarafından üretilen yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) aşısının kullanımını onayladı.

Kanada Federal Sağlık Bakanlığının resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Pfizer ve BioNTech firmaları tarafından üretilen Kovid-19 aşısının kullanımına onay verildiği duyuruldu.

Bakanlık, söz konusu aşıdan ilk etapta bu ay 249 bin doz ve 2021 yılı Mart ayına kadar da toplam 4 milyon doz alınacağını açıkladı.

Kanada, İngiltere'nin ardından bu aşının yaygın kullanıma onay veren ikinci ülke oldu.

İngiltere de, Pfizer ve BioNTech'in Covid-19 aşısını 2 Aralık'ta aldığı bir kararla onaylamıştı.
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