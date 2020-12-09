Erdoğan'dan Selahattin Demirtaş açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yargının işine müdahale etmek tabii benim haddime değil ama şunu herkesin bilmesi lazım ki yani biz özellikle Selahattin Demirtaş gibi bir teröristin bu noktada varsa sözde hakkını koruyacak değiliz ki böyle bir şey yok. Ben inanıyorum ki bizim yargımız Selahattin Demirtaş gibi bir teröriste böyle bir imkan hazırlamaz" dedi.





Erdoğan, Azerbaycan'a yapacağı resmi ziyaret öncesinde, Esenboğa Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu, gazetecilerin sorularını cevapladı.





"BEN BİDEN'LA YABANCI BİRİSİ DEĞİLİM"





Erdoğan, bir gazetecinin ABD seçimleri sonrasında yeni yönetimle birlikte Türkiye-ABD ilişkilerinde nasıl bir süreç beklediğini sorması üzerine, "Ben Biden'la yabancı birisi değilim. Biden'la Obama döneminden de gayet iyi tanışan birisiyim." karşılığını verdi.





Rahatsızlığı döneminde Joe Biden'ın kendisini evinde ziyaret ettiğini anımsatan Erdoğan, şunları kaydetti:





"Dünyada siyaset maalesef çok çirkin ilerliyor. Yani aklına herhangi bir şey gelen, bakıyorsunuz hemen masaya yaptırımı getiriyor. Yani Türkiye ile Amerika arasında nasıl bir süreç var, yani biz NATO'da beraber değil miyiz? NATO'da iki önemli ülke değil miyiz? Yani bugün Amerika'dan sonra ilk 5'in içerisinde yer alan NATO ülkelerinden bir tanesi Türkiye'dir ve bunu kendileri de hep itiraf etmişlerdir. Şu anda ise maalesef bizim silah alımlarıyla alakalı konularda attıkları adımları veya ifadeleri doğrusu şık bulmuyoruz. Özelliklede şu anda Suriye'nin kuzeyinde, Fırat'ın doğusunda yaklaşımları doğru bulmuyoruz. Ben şu anda yaptığımız, yapacağımız açıklamaları da erken buluyorum. Sayın Biden şöyle görevi bir üstlensin, görevi üstlendikten sonra herhalde Sayın Biden'la da oturup bazı şeyleri konuşacağız. Geçmişte gerek Türkiye'de gerek Amerika'da bir araya gelip oturup konuştuğumuz gibi yine bunları konuşacağız. Biliyorsunuz uluslar arasında özellikle hele hele siyasette çatışma olmaz, diplomaside özellikle bu konular görüşülerek, anlaşarak bir yol bulunur. Sizin ülkenizden birileri oralara negatif bazı şeyler sufle edebilir o önemli değil, onlar siyasetin acemileridir zaten ama biz Amerika'yla bu süreci çok daha farklı bir şekilde işleteceğimize inanıyorum."





"ÖNÜNÜN AÇILMASINA ASLA YOL VERMEYİZ"





HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması gibi söylemlere ilişkin düşüncelerini sorulması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu değerlendirmede bulundu:





"Yani yargının işine müdahale etmek tabii benim haddime değil ama şunu herkesin bilmesi lazım ki yani biz özellikle Selahattin Demirtaş gibi bir teröristin bu noktada varsa sözde hakkını koruyacak değiliz ki böyle bir şey yok. Ben inanıyorum ki bizim yargımız Selahattin Demirtaş gibi bir teröriste böyle bir imkan hazırlamaz. Kaldı ki Kobani'nin faili odur, Diyarbakır'ın faili odur, Yasin Börü'nün faili odur. Yani bunları görmezden mi geleceğiz, yargımız bunları görmezden mi gelecek? Biz ne gerekiyorsa sonuna kadar bu mücadeleyi verir ve böyle bir teröristin asla önünün açılmasına yol vermeyiz."





ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI





Erdoğan asgari ücrete ilişkin ise şöyle konuştu:





"Asgari ücret ile ilgili görüşmeler devam ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız bu görüşmeleri işveren ve işçi kesimleriyle yürütecek ve bu görüşmelerden sonra tabii durum bizim de önümüze gelecek. Ondan sonra adımları birlikte atacağız, temennimiz odur ki isabetli, hayırlı bir karar çıkar ve yola devam ederiz."