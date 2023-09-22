Samanyolu Haber /Dünya / ''Kanada'nın elinde Hindistanlı diplomatları Sih lider cinayetine bağlayan kanıt var'' /22 Eylül 2023 08:46

''Kanada'nın elinde Hindistanlı diplomatları Sih lider cinayetine bağlayan kanıt var''

Sih lider Hardeep Singh Niijar'ın Kanada topraklarında Hindistan tarafından öldürüldüğüne dair kanıt paylaşması için Kanada'nın üzerindeki baskı artarken medya, Ottawa'nın elinde Hindistanlı yetkili ve diplomatların ölümle bağlantısı olduğunu gösteren istihbarat olduğunu belirtti.

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Kanada'nın kamu yayıncısı CBC'nin (Canadian Broadcasting Corporation) aktardığına göre Kanada, Niijar'ın ölümünden sonra aylardır devam eden soruşturmada konuyla ilgili birçok bilgi topladı. Toplanan istihbaratın arasında Hindistanlı yetkililer ve Kanada'da görev yapan Hindistanlı diplomatlar arasındaki konuşmalar da olduğu aktarıldı.

The Guardian'ın aktardığına göre çeşitli ulusal güvenlik kaynakları, Hindistanlı yetkililerin Kanadalılarla kapalı kapılar ardında yaptıkları görüşmelerde iddiaları reddetmediğini söyledi.

Geçen haftalarda Kanada'nın istihbarat kurumunun başkanı, Najjir'in ölümü konusundaki soruşturmada işbirliği yapmalarını istemek için Delhi'ye gitmişti.

Kanada'nın kamu yayıncısı, Başbakan Justin Trudeau'nun "güvenilir suçlamalar" bulunduğunu söylemesinin ardından kanıtların açıklanması için baskılar artarken haberi yayımladı.

Trudeau, hükümetinin kanıtları paylaşıp paylaşmayacağını teyit etmedi.

Perşembe günü Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşan Trudeau, amaçlarının iki ülke arasındaki gerilimi artırmak olmadığını söyledi ve bir kez daha Hindistan'a "ölümün arkasındaki gerçeği ortaya çıkarmak için" işbirliği yapma çağrısında bulundu.

Hindistan, perşembe günü Kanada'daki vize işlemlerini durdurdu ve bu ülkedeki vatandaşlarına temkinli olmaları çağrısı yaptı. İki ülke, pazartesi günü karşılıklı diplomat sınır dışı etmişti.
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