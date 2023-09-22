Suni tatkandırıcılar hafıza ve öğrenme sorunlarına neden oluyor

Çalışmaya göre; ABD Sağlık Bakanlığı’na bağlı Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından güvenli kabul edilen seviyelerde bile aspartam tüketen erkek farelerin, mekansal öğrenme ve hafıza eksiklikleri gösteren yavrulara sahip olduğu belirtildi.

KALITSAL OLABİLECEK SORUNLARA NEDEN OLABİLİR





Şekeri azaltmak ve kilo vermek için kullanılan tatlandırıcıların sağlığımız üzerinde pek de olumlu etkileri olmadığı ortaya çıktı. Florida Eyalet Üniversitesi (FSU) Tıp Fakültesi’nde yapılan bir araştırmaya göre; şekersiz, düşük kalorili tatlandırıcı olan aspartam, hafıza ve öğrenmeyle ilgili problemlere neden olabilir.Araştırmacılar 16 haftalık süre boyunca üç grup fare üzerinde çalıştı. Bir grup, FDA’nın önerdiği maksimum günlük aspartam alımının yüzde 15’ini tüketti. İkinci bir grup, önerilen maksimum alımın yüzde 7’sini tüketti. Kontrol grubu olan üçüncü grup ise su tüketti.Fareler 4 hafta, 8 hafta ve 12 hafta aralıklarla test edildi. Araştırmacılar, yalnızca su içenlerin labirentten kaçmayı aspartam tüketenlere göre çok daha hızlı başardıklarını buldu.Açıklamada, aspartam tüketen grupların sonunda görevi tamamladıkları ancak çok daha uzun sürdüğü ve bazen ekstra yardıma ihtiyaç duydukları belirtildi.Çalışmanın ortak yazarlarından Pradeep Bhide, “Öğrenme, hafıza ve kaygı açısından bazı örtüşmeler var, yani öğrenmemizde duygusal bir bileşen var. Burada fark ettiğimiz ikinci şey, bunun yalnızca bir nesilde gerçekleştiği. Torunlarda görülmedi, yalnızca erkek farelerin çocuklarında görüldü ki bu da bu tür bulaşmaların spermdeki epigenetik değişiklikler nedeniyle meydana geldiğinin bir başka kanıtı” dedi.Çalışmayı inceleyen Washington DC’de bulunan tıbbi toksikoloji doktoru Dr. Kelly Johnson-Arbor ise “Bu çalışmanın sonuçları, düşük düzeyde aspartam tüketiminin bile nesiller boyunca kalıtsal olabilecek hafıza ve öğrenme sorunlarına katkıda bulunabileceğini gösteriyor. Ayrıca, çalışmanın bulguları aspartamın spermde gelecek nesilleri etkileyebilecek genetik değişikliklere neden olabileceğini düşündürmekte” dedi.Çalışmanın şu anda sadece fareler üzerinde gerçekleştirilmesi, insan beyninin aynı etkileri gösterip göstermeyeceğine dair şüpheleri artırıyor. Kalori Kontrol Konseyi de dahil olmak üzere sektör uzmanları aspartamı savunmaya devam ediyor.Haziran ayında, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) bünyesindeki bir komite, tatlandırıcıyı insanlar için muhtemelen kanserojen olarak sınıflandıran bir bildiri yayınlamıştı. Ancak bu iddia endüstri uzmanları tarafından şiddetle reddediliyordu.