Katliam gibi kaza; Otomobil köprünün beton bloğuna çarptı 4 ölü

Otomobilden 2 tabanca çıktı





"Çok hızlı geliyorlardı"

Kazayı gören taksi şoförü Cihan Altun, "Arkadaşlar çok hızlı bir şekilde geliyorlardı. Şurada hafif tümsek var orda dengeyi kaybettiler. Duvara vurdular, direkt geldiler duvara vurdular. Biz de vatandaş olarak yardıma geldik. Otomobilde dört kişi vardı. Biz geldiğimizde vefat etmişlerdi. Dört kişilerdi birini ambulansa alıp götürdüler" dedi.

Merkez Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'nde Güngören istikametinde seyreden, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 EPG 224 plakalı otomobil, tramvay köprüsünün duvarına çarptı.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Araçtaki 3 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan bir kişi de kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Kaza yapan otomobilde inceleme yapan polis ekipleri, 2 adet tabanca buldu. Kaza sonrası ölen kişilerin cansız bedenleri cenaze araçlarıyla Yenibosna Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.