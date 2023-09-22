NATO ve Polonya’dan Ukrayna’yı zora sokacak karar

SAMANYOLUHABER.OCM- UKRAYNA







BM Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu ABD'de konuşan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Ukrayna’nın NATO’ya davet edilmesi olasılığı yok dedi. “Açıkçası aktif bir savaş durumu Ukrayna’yı bugün ya da ilerleyen günlerde NATO’ya davet etmeyi imkansız kılıyor" dedi.





Stoltenberg "Ukrayna NATO’ya katılmayı çok istiyor ve bunu da açık bir şekilde ifade ettiler. Ukrayna’nın ittifaka üye olacağı Temmuz ayında Vilnius’ta gerçekleştirilen zirvede açıklandı. Ancak açıkçası ittifakımızın bu zirvede yaptığı en önemli şey bu açıklama değil, Ukrayna’yı NATO’ya üye olma hedefine yaklaştırmamız oldu.” İfadelerini kullandı.





“Başkasının ordusuna milyarlarca dolar harcamayacağız”





Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Varşova'nın artık Kiev'e modern silahlar vermeyeceğini doğruladı.





TVN24’te konuşan devlet başkanı, yeni Abrams tanklarının, Patriot veya HIMARS sistemlerinin Ukrayna'ya devredilmesine karşı çıkan ilk kişinin kendisi olacağını söyledi. ‘Varşova başkasının ordusunu değil, kendi ordusunu modernize etmek için milyarlarca dolar harcıyor’ ifadelerini kullandı.





Daha önce Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Polonya'nın ABD ve İngiltere'den sonra Ukrayna'ya en çok silah sağlayan üçüncü ülke olmasına rağmen Kiev'e artık askeri destek sağlanmayacağını açıklamıştı.

Öte yandan Polonya Batılı müttefiklerinden ve Güney Kore’den modern silahları teslim aldıkça, sözleşmelere uyarak elide kalan Krab kundağı motorlu obüsler gibi eski silahların bir kısmını Ukrayna'ya nakledecek.