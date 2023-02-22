Samanyolu Haber /Gündem / Kandilli Rasathanesi, İstanbul depreminin tarihini ve büyüklüğünü açıkladı! /22 Şubat 2023 09:38

Kandilli Rasathanesi, İstanbul depreminin tarihini ve büyüklüğünü açıkladı!

Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Doğan Kalafat İstanbul depremi için tarih verdi, depreminin büyüklüğünü açıkladı.

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6 Şubat Pazartesi günü saat 04.17’de Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde saat 13.24’te Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde iki deprem Türkiye'yi yasa boğdu.

Depremde on binlerce insan öldü, kentler enkaz yığınına döndü.

Türkiye'nin birçok bölgesi beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Depremlerin ardından gözler Marmara Bölgesi'ne ve İstanbul'a çevrildi.

Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Doğan Kalafat İstanbul depremi için tarih verdi, depremin büyüklüğünü açıkladı.

Haberglobal'e konuşan Kalafat, "7 sene içerisinde yüzde 64 olasılıkla İstanbul'da 7'nin üzerinde bir deprem olacak." dedi.

Kalafat şunları söyledi:

Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın orta kesiminde de bir deprem olabilir. Ancak Marmara Denizi kaynaklı bir deprem olacaktır.

Bunun tehlikesi bellidir. Marmara'da fay oradan geçti buradan geçti konuşmamıza gerek yok.

Marmara Denizi'nin içerisinde geçen bir kol. Bu kol 7'nin üzerinde bir deprem üretecektir. Bunun yeri bellidir ama zamanını söyleyebilmemiz mümkün değil.

Yalnızca yapabileceğimiz istatiksel çalışmalardır. Bu da işte 2030'a kadar yüzde 64 olasılık, 2050'ye kadar yüzde 75 olasılık 2090 kadar yüzde 95 olasılıkla bu deprem olacaktır.
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