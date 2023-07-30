Kanlı tekel cinayetinin sebebi bakın ne çıktı?

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir tekel bayisinde gerçekleşen cinayetin ayrıntıları ortaya çıktı. Cinayetin alacak verecek meselesi nedeniyle olduğu belirtilirken, saldırganlardan Murat Özer yakalandı. Diğer şüpheliler A.Ö., T.Ö., ve S.Ö.'nün yakalanması için çalışmalar sürüyor.







HUSUMET 1,5 AY ÖNCE BAŞLADI

24 yaşındaki Yunus Emre Erzen ile 20 yaşındaki Batuhan Bayındır'ın hayatını kaybettiği, 21 yaşındaki Yusuf Erzen'in yaralı kurtulduğu saldırı öncesinde, Erzen Ailesi ile saldırganlar arasında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet vardı.





Güvenlik kameralarına yansıyan ve sosyal medyada infial yaratan cinayetten yaklaşık 1,5 ay önce, hayatını kaybeden Yunus Emre Erzen'in abisi Mehmet Erzen, görüntülerde silahlı saldırıyı düzenleyen beyaz gömlekli kişinin akrabasıyla tartıştı. Tartışmanın nedeni ise, tekel bayinin sahiplerinin 600 bin liralık alacağını tahsil etmek istemesiydi. Borç ödenmeyince, Yunus Emre Erzen'in abisi Mehmet Erzen, alacaklı olduğu kişiyi bacağından vurdu ve tutuklandı.







'KAN PARASI' İÇİN İCRA TAKİBİ

Bu olay üzerine, Malatyalı olan Erzen Ailesi ile, Ağrılı olan Özer Ailesi barışmak için bir araya geldi. Erzen Ailesi, Özer Ailesi'ne 1 milyon 500 bin lira 'kan parası' ödemeyi kabul etti, ancak bu paranın bir kısmı ödenmedi. Özer Ailesi, kalan alacağı için icra takibi başlattı.





Saldırıda hayatını kaybeden Yunus Emre Erzen'in babası Cantürk Erzen, önceki gün WhatsApp'taki durum kısmında, icra takibi nedeniyle küfürlü bir paylaşımda bulundu. Bunun üzerine saldırganlar gece yarısı Esenyurt ilçesinde bulunan Goldpark Tekel Bayi'ne gitti.





Saldırganlar, Yunus Emre Erzen'den babası Cantürk Erzen'i çağırmasını istediği sırada arbede çıktı. Murat Özer'in Yunus Emre Erzen'e saldırdığı sırada silahlar çekildi. Olayda, Yunus Emre Erzen ile mahalleden arkadaşı olan Batuhan Bayındır hayatını kaybetti. Yunus Emre Erzen'in amcasının oğlu olan Yusuf Erzen ise yaralı kurtuldu.