Acele kamulaştırma kararı: Uzungöl'e Millet Bahçesi yapılıyor

Trabzon Uzungöl’e de millet bahçesi yapılıyor. Konuya ilişkin cumhurbaşkanı kararı dün yayımlandı. Karara göre Uzungöl’ün hemen yanındaki 2 parsel millet bahçesi projesi kapsamında değerlendirilmek üzere acele kamulaştırılacak.







Acele kamulaştırmayı da Çaykara Belediyesi yapacak. TOKİ geçen yıl Uzungöl Millet Bahçesi ile bahçeye ait sosyal donatı inşaatları, altyapı ve çevre düzenlemesi işi için ihale ilanına çıkmıştı.





T24'ün haberine göre, Millet bahçesi 95 bin 241 metrekare alan üzerine kurulacak. Projenin bu yıl içerisinde tamamlanması hedefleniyor.







Uzungöl son dönemde özellikle Arap ülkelerinden gelen turistler tarafından da yoğun ilgi görüyor.

