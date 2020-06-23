Samanyolu Haber /Gündem / Kanser hastası gazeteci Mevlüt Öztaş tahliye oldu /23 Haziran 2020 15:40

Kanser hastası gazeteci Mevlüt Öztaş tahliye oldu

Tutuklu gazetecilerden kanser hastası Mevlüt Öztaş uzun süredir hastalığına rağmen tahliye edilmiyordu. ‘Cezaevinde kalamaz’ raporuna rağmen tahliye edilmeyen Öztaş sonunda serbest bırakıldı

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Hayatından endişe edilen Gazeteci Mevlüt Öztaş ile ilgili son haberi  Kızı Büşra Öztaş sosyal medya hesabından duyurdu 



KHK ile kapatılan Cihan Haber Ajansı (CİHAN) Uşak Muhabiri Mevlüt Öztaş, cezaevinde yakalandığı pankreas kanseri nedeniyle zor günler geçiriyor. Kemoterapi gördüğü Ankara Yıldırım Beyazıt Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından kendisine verilen “Cezaevinde kalamaz, hayati riski var” raporuna rağmen uzun zamandır tahliye talebi  geri çevriliyordu.  Öztaş’ın avukatı, Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulunmuştu. 

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