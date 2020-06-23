Kanser hastası gazeteci Mevlüt Öztaş tahliye oldu

Hayatından endişe edilen Gazeteci Mevlüt Öztaş ile ilgili son haberi Kızı Büşra Öztaş sosyal medya hesabından duyurdu









KHK ile kapatılan Cihan Haber Ajansı (CİHAN) Uşak Muhabiri Mevlüt Öztaş, cezaevinde yakalandığı pankreas kanseri nedeniyle zor günler geçiriyor. Kemoterapi gördüğü Ankara Yıldırım Beyazıt Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından kendisine verilen “Cezaevinde kalamaz, hayati riski var” raporuna rağmen uzun zamandır tahliye talebi geri çevriliyordu. Öztaş’ın avukatı, Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulunmuştu.

